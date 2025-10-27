Τρεις ομάδες, τρεις απολύσεις, ένα κοινό μοτίβο. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα αγώνων, Άρης, Ηρακλής και Πανιώνιος αποφάσισαν να αλλάξουν προπονητή, αναζητώντας επειγόντως νέα κατεύθυνση μετά το απογοητευτικό τους ξεκίνημα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η Stoiximan GBL έχει ξεκινήσει και πέρα από τις θετικές εκπλήξεις, υπάρχουν και οι αρνητικές. Τρεις ελληνικές ομάδες είναι εκέινες που μπήκαν με το... αριστερό στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος και παράλληλα με την ανεπαρκή παρουσία στην Ευρώπη, η λύση ήταν μία.

Μόλις μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής της GBL (με το Περιστέρι να έχει ρεπό στην τελευταία), τρεις προπονητές έχουν χάσει ήδη τις θέσεις τους στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης των ομάδων και των στόχων τους. Εξάλλου είναι σύνηθες φαινόμενο, η ευθύνη να πέφτει πρώτα πάνω στον προπονητή.

Ο Άρης, ο Ηρακλής και ο Πανιώνιος μπήκαν σε τροχιά ανασχηματισμού, αναζητώντας αγωνιστική «επανεκκίνηση» μετά το κακό ξεκίνημα. Η αρχή έγινε στον Πανιώνιο με τους «κυανέρυθρους» να γυρίζουν σελίδα μετά το διαζύγιο με τον Λούκα Παβίτσεβιτς ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Ηλία Ζούρου. Στο ενδιάμεσο καθήκοντα είχαν αναλάβει οι Κρις Χουγκάζ και Νίκος Καραγιάννης. Ο «Ιστορικός» είχε πολύ κακή παρουσία με επτά συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κερδίσει μόνο το εναρκτήριο παιχνίδι του EuroCup απέναντι στην Κέμνιτζ και αυτό στην παράταση. Ο Ζούρος καλείται να «ξυπνήσει» έναν ιστορικό σύλλογο που έχει ανάγκη από σταθερότητα και ψυχολογία.

Στον Άρη, η απόφαση για τη λύση της συνεργασίας με τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς ελήφθη αμέσως μετά την ήττα από τη Μανρέσα, καθώς η ομάδα έδειχνε να έχει χάσει προσανατολισμό και αγωνιστική ταυτότητα. Παρά το καλό ξεκίνημα στο EuroCup (2/2 απέναντι σε Βενέτσια και Αμβούργο), στο πρωτάθλημα ο Άρης δεν είχε καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη μέχρι και την 4η αγωνιστική, όπου επικράτησε του Πανιωνίου. Την τεχνική ηγεσία ανέλαβε ο Ίγκορ Μίλιτσιτς, με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν και οψιόν ανανέωσης για το 2026-27.

Η πιο πρόσφατη απομάκρυνση έγινε στον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Γιώργο Σιγάλα, δύο ημέρες μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ. Ο «Γηραιός» μετρά ρεκόρ 1-3, έχοντας πανηγυρίσει μόνο τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στον Προμηθέα, προτού ακολουθήσουν τρεις συνεχόμενες ήττες από ΠΑΟΚ, Μύκονο και ΑΕΚ.

Ο 55χρονος τεχνικός αφήνει πίσω του μια θητεία που ξεκίνησε σε δύσκολες συνθήκες και κορυφώθηκε με την επιστροφή του Ηρακλή στην πρώτη κατηγορία. Μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του, ο Σωτήρης Καραποστόλου θα εκτελεί χρέη υπηρεσιακού προπονητή, αρχής γενομένης από το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Ρίγα Ζέλι για την European North Basketball League (29/10, 19:30).