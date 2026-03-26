Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια ενόψει του δεύτερου προημιτελικού της ENBL, του Ηρακλή κόντρα στην Ντζίκι Βαρσοβίας

Ο Ηρακλής θα φιλοξενήσει την Ντζίκι Βαρσοβίας (01/04, 19:45) για τον δεύτερο προημιτελικό της ENBL, με τους φίλους του «γηραιού» να μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα οι Θεσσαλονικείς έκαναν κάλεσμα στον κόσμο τους να γεμίσουν το «Ιβανώφειο» ενόψει του κρίσιμου αγώνα. Θυμίζουμε στην Πολωνία ο Ηρακλής είχε ηττηθεί με 89-82.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρκαλή:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει ότι από σήμερα (26/03) τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Dziki Warszawa, που θα γίνει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 19:45, στο Ιβανώφειο, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης της European North Basketball League.

Η ομάδα μας δίνει έναν πολύ κρίσιμο αγώνα και η παρουσία σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να της δώσετε την ώθηση που χρειάζεται για να φτάσει στη νίκη-πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.

🎟 Διάθεση εισιτηρίων

Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και αποστέλλονται στο email σας από τον πάροχο:

• μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster, στο εξής link:

https://www.ticketmaster.gr/kae-hraklhs-vs-dziki-warszawa_sgpl_2148144.html

• ή στο εκδοτήριο της ΚΑΕ Ηρακλής (είσοδος 3ης Σεπτεμβρίου, Ιβανώφειο)

🕒 Ωράριο εκδοτηρίου, καθημερινές 9:00-17:00 και την Τετάρτη 01/04 από τις 16:00.

Για την έκδοση εισιτηρίου είναι απαραίτητος ο ΑΜΚΑ του κατόχου (ισχύει και για ανηλίκους 6+ ετών).

🏷️ Τιμές Εισιτηρίων

White: 15€

Grey: 20€

Blue: 30€

Gold: 40€

Platinum Courtseats: 80€

⚠️ Η ταυτοποίηση, μέσω Gov.gr Wallet είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για όλους (μεμονωμένα εισιτήρια αγώνων και κάρτες διαρκείας). Οδηγίες στο https://tickets.gov.gr/

❌ Χωρίς ταυτοποιημένο εισιτήριο στο Gov.gr Wallet → Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο.

📌 Οι φίλαθλοι άνω των 67 ετών, χωρίς πρόσβαση σε smartphone εξυπηρετούνται από το εκδοτήριο του Ιβανώφειου για την ταυτοποίησή τους.

Σημειώνουμε πως η μεταβίβαση μεμονωμένου εισιτηρίου αγώνα δεν επιτρέπεται από την εφαρμογή, ενώ η μεταβίβαση των διαρκείας επιτρέπεται μέχρι 3 ώρες πριν τον αγώνα.

Παρακαλούμε θερμά να φροντίσετε έγκαιρα για την αγορά και την ταυτοποίηση των εισιτηρίων σας, προκειμένου να αποφύγετε την ταλαιπωρία».

