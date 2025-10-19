Ικανοποιημένος ήταν ο Εργκίν Άταμαν μετά την εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Κολοσσού στη Ρόδο.

Με τον Εργκίν Άταμαν να αφήνει εκτός ματς τους Τσέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Κώστα Σλούκα και δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε παίκτες από το δεύτερο rotation, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο... ρελαντί του Κολοσσού στη Ρόδο με 90-67 έχοντας ως κορυφαίο τον Τι Τζέι Σορτς (18π., 5ασ.).

Ο Τούρκος προπονητής μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης, παρά το ξέσπασμά του στο ημίχρονο, τονίζοντας τη σημασία της νίκης μετά από αυτη τη γεμάτη αγώνες εβδομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

«Είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα γιατί προερχόμαστε από μια διπλή εβδομάδα με δύσκολα παιχνίδια. Την Τετάρτη στην Αθήνα και την Παρασκευή στην Πόλη. Θέλαμε να ξεκουράσαμε κάποιους παίκτες που πήραν πολλά λεπτά, όπως ο Σλούκας, ο Όσμαν και ο Χουάντσο και για αυτό έπαιξαν παίκτες που δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε το παιχνίδι, μετά από ένα απαιτητικό πρόγραμμα».