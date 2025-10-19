Παναθηναϊκός, Άταμαν: «Το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε το παιχνίδι» (vid)
Με τον Εργκίν Άταμαν να αφήνει εκτός ματς τους Τσέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Κώστα Σλούκα και δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε παίκτες από το δεύτερο rotation, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο... ρελαντί του Κολοσσού στη Ρόδο με 90-67 έχοντας ως κορυφαίο τον Τι Τζέι Σορτς (18π., 5ασ.).
Ο Τούρκος προπονητής μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης, παρά το ξέσπασμά του στο ημίχρονο, τονίζοντας τη σημασία της νίκης μετά από αυτη τη γεμάτη αγώνες εβδομάδα.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του
«Είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα γιατί προερχόμαστε από μια διπλή εβδομάδα με δύσκολα παιχνίδια. Την Τετάρτη στην Αθήνα και την Παρασκευή στην Πόλη. Θέλαμε να ξεκουράσαμε κάποιους παίκτες που πήραν πολλά λεπτά, όπως ο Σλούκας, ο Όσμαν και ο Χουάντσο και για αυτό έπαιξαν παίκτες που δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε το παιχνίδι, μετά από ένα απαιτητικό πρόγραμμα».
Δείτε ΕπίσηςΚολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός 67-90: Ξεκούραστα με Σορτς και... ξεκουράζοντας τους πρωταγωνιστές της Πόλης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.