Η περίπτωση του Τζανμάρκο Ποτζέκο ήταν εξ αρχής δύσκολη για τον Πανιώνιο, ο οποίος αναμένεται να στραφεί σε άλλες λύσεις για τον αντικαταστάτη τον Λούκα Παβίτσεβιτς στην άκρη του πάγκου.

Ο Πανιώνιος παρατάχθηκε κόντρα στον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL έχοντας ως υπηρεσιακούς προπονητές τους Κρις Χουγκάζ και Νίκο Καραγιάννη, έπειτα από την απομάκρυνση του Λούκα Παβίτσεβιτς από την τεχνική ηγεσία.

Η περίπτωση του Τζανμάρκο Ποτζέκο ήρθε εσχάτως στο προσκήνιο για τον «Ιστορικό», με το Gazzetta να αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες της πρότασης στον μέχρι πρότινος ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ιταλίας.

Παρ' όλα αυτά, ο Πανιώνιος αναμένεται να στραφεί σε άλλες λύσεις για τον αντικαταστάτη του Λούκα Παβίτσεβιτς αφού δεν προχωρά του Ιταλού προπονητή.

Οι «κυανέρυθροι» έχουν μπροστά τους την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπουντούτσνοστ (22/10) για την 4η αγωνιστική του EuroCup και τον εντός έδρας αγώνα με τον Άρη (25/10) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.