Ο Πανιώνιος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Τζανμάρκο Ποτζέκο και είναι διατεθειμένος να κάνει την υπέρβαση για τον αντικαταστάτη του Λούκα Παβίτσεβιτς. Ποια είναι η στάση του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ιταλίας.

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες για τον Πανιώνιο, ωστόσο τα αρνητικά αποτελέσματα στη Stoiximan GBL και στο EuroCup, σε συνδυασμό με την κακή εικόνα των «κυανέρυθρων», οδήγησαν στην απομάκρυνση του Λούκα Παβίτσεβιτς από την τεχνική ηγεσία, με τους Κρις Χουγκάζ και Νίκο Καραγιάννη να αναλαμβάνουν χρέη υπηρεσιακών προπονητών, αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό (19/10, 13:00, LIVE από το Gazzetta).

Η περίπτωση του Τζανμάρκο Ποτζέκο ήρθε στο προσκήνιο για τον Πανιώνιο, που θέλει να κάνει την υπέρβαση και να φέρει στην Ελλάδα τον μέχρι πρότινος ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, ο οποίος παραμένει εκτός πάγκων μετά το EuroBasket 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η πρόταση του Πανιωνίου προς τον Ποτζέκο αφορά συμβόλαιο δύο χρόνων, με υπερδιπλάσια χρήματα σε σχέση με εκείνα που λάμβανε ο Παβίτσεβιτς. Η συγκεκριμένη πρόταση είναι ενδεικτική των προθέσεων των ιδιοκτητών της ΚΑΕ, Θεόδωρου Μικρόπουλου και Παναγιώτη Ηλιάδη, να κρατήσουν ψηλά τον πήχη και να στηρίξουν τη μεγάλη επένδυση. Από την πλευρά του, ο Ποτζέκο δεν έχει αποφασίσει ακόμα, παρά τη σημαντική πρόταση του «Ιστορικού», καθώς θέλει πρώτα να εξετάσει ζητήματα που αφορούν το λειτουργικό κομμάτι του Πανιωνίου και, ανάλογα με αυτά, θα λάβει την απόφασή του, χωρίς αυτή τη στιγμή να μπορεί να εκφράσει ξεκάθαρη πρόθεση.