ΑΕΚ - Καρδίτσα: Πόλοι έλξης Κουζμίνσκας, Mπάρτλεϊ και Γκρέι μετά το τέλος του ματς

Κουζμίνσκας,Μπάρτλεϊ και Γκρέι... πολιορκήθηκαν από μικρούς φίλους της ΑΕΚ μετά το ματς με την Καρδίτσα.

Η ΑΕΚ ήταν διαβασμένη και εξαιρετική στην άμυνα, παίρνοντας μια ανετη νίκη κόντρα στην Καρδίτσα με 77-62. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 3-0 στο πρωτάθλημα, ενώ έφτασε τις 5 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά το τέλος του ματς οι Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και, Γκρέι και Μπάρτλεϊ... πολιορκήθηκαν από τους μικρούς φίλους της ΑΕΚ και φωτογραφήθηκαν μαζί τους, χαρίζοντας χαμόγελα στα παιδιά.

Από τους αγαπημένους της εξέδρας!