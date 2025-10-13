Η παρακάμερα του ΑΕΚ-Πανιώνιος είχε όλη τη δράση εκτός παρκέ, με τον Σίλβα να πρωταγωνιστεί

Η ΑΕΚ δημοσίευσε την παρακάμερα από το νικηφόρο παιχνίδι της κόντρα στον Πανιώνιο στη Sunel Arena (93-73) για τη Stoiximan GBL.

Η κάμερα έδειξε όλη τη δράση εκτός αγωνιστικού χώρου, τα «γκελάκια» του Κρις Σίλβα με την μπάλα στην προθέρμανση. Φυσικά έλειπε ο κόσμος στις κερκίδες λόγω της ποινής κεκλεισμένων των θυρών της Ένωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν το 2/2 στη Stoiximan GBL, χωρίς τον κόσμο στο πλευρό τους, κάτι που σχολίασε ο προπονητής της ομάδας, Ντράγκαν Σάκοτα, στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς.