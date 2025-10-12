Σάκοτα: «Να σεβόμαστε τις ποινές, αλλά παίζουμε για τον κόσμο»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε μετά την νίκη της ΑΕΚ και στάθηκε και στον κόσμο που έλειπε λόγω κεκλεισμένων.

Η ΑΕΚ κυριάρχησε του Πανιωνίου και έφτασε στη νίκη με 93-73 κάνοντας το 2/2 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά το τέλος του ματς ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην τιμωρία της Ένωσης (ήταν κεκλεισμένων το ματς), αλλά και στον Μπάρτλεϊ.

«Ξεκινήσαμε αρκετά δυνατά στην αναμέτρηση. Όταν βλέπεις το σκορ μπορεί να σκέφτεσαι ότι νικήσαμε εύκολα. Χαλαρώσαμε αμυντικά στο δεύτερο δεκάλεπτο και αυτό συζητήσαμε μεταξύ μας. Παρόλα αυτά, χτίσαμε εκ νέου τη διαφορά. Είχαμε την ευκαιρία να τρέξουμε και μας βγήκε το αποτέλεσμα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια είπε: «Είναι αρχή ακόμα. Ξέραμε ότι είχαμε έναν δύσκολο αντίπαλο και χωρίς τη βοήθεια του κόσμου. Όσο έχουμε εμείς τη δύναμη και είμαστε ενωμένοι θα είμαστε εντάξει μέσα στη χρονιά. Κανείς άλλος δεν μπορεί να μας βοηθήσει, αν και ο κόσμος μας είναι σημαντικός. Ο Πανιώνιος προέρχεται και αυτός από ταξίδι. Δείξαμε διάρκεια και ο πάγκος μας βοήθησε πολύ και είναι σημαντικό αυτό γιατί έχουμε 3 παιχνίδια σε 6 μέρες. Βοήθησε σίγουρα και η παρουσία του Πανιώνιου που δεν αντέδρασε σωστά.

Για τον Μπάρτλεϊ: «Με τον Μπάρτλεϊ συνεργάζομαι δεύτερη φορά, τον γνωρίζω καλά. Δεν βγαίνουν πάντα τα σουτ όπως θέλεις. Σημασία για μένα είναι πως ήταν ελεύθερος και ο Φρανκ όταν έρθει η στιγμή στα κρίσιμα ματς θα τα βάλει».

Για την τιμωρία της ΑΕΚ και το κεκλεισμένων: «Πρέπει να σεβόμαστε τους κανονισμούς και τις ποινές. Αν με ρωτάς αν έπρεπε να είναι έτσι, δεν συμφωνώ με τα επεισόδια αλλά παίζουμε για τον κόσμο. Έχουμε βελτιωθεί πολύ σαν οπαδοί. Υπάρχουν λεπτομέρειες στους κανονισμούς που θα μπορούσαν να είναι με πρόστιμο και όχι τιμωρία έδρας».