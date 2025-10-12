Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια μετά το ντέρμπι: «Περήφανος για όλους σας, ταλαντούχα ομάδα ο Παναθηναϊκός» (vid)
Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό AKTOR και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 90-86 στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του και υπογράμμισε ότι η συνέχεια θα είναι δύσκολη.
«Συγχαρητήρια για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Αν και παίξαμε άσχημα στο πρώτο ημίχρονο, καταφέραμε να νικήσουμε, οπότε είμαι πολύ περήφανος για όλους σας. Μείναμε μαζί. Ο Παναθηναϊκός είναι μία ταλαντούχα ομάδα, είναι πολύ σημαντικό. Την Τρίτη έχουμε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι εδώ, πολλοί από εσάς έπαιξαν πολύ και πρέπει να ξεκουραστείτε και να προετοιμαστείτε για ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι».
🗣️ Coach Bartzokas has spoken… “Prepare yourself for a very difficult game against Efes.”#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYPAO pic.twitter.com/x6eYuPEbWc— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 12, 2025
