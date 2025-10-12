Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του πρώτου ντέρμπι «αιωνίων» για τη σεζόν 2025-26. Πότε θα διεξαχθεί το επόμενο, σε ποια έδρα και ποια είναι τα γνωστά ντέρμπι έως τώρα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στο «τριφύλλι» όσον αφορά το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 90-86 κάνοντας το... άτυπο «1-0» στις φετινές αναμετρήσεις των δύο ομάδων.

Επόμενη αναμέτρηση; Για την 19η αγωνιστική της Euroleague στις 2 Ιανουαρίου 2026 στο «Telekom Center Athens» όπου οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τους Πειραιώτες.

Θα ακολουθήσει το παιχνίδι για το Final 8 του Κυπέλλου όπου -εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου- οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους.

Στη συνέχεια είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση για τον β' γύρο της Euroleague στο ΣΕΦ και πιο συγκεκριμένα στις 6 Μαρτίου 2026.

Το τελευταίο προγραμματισμένο ντέρμπι «αιωνίων» θα λάβει χώρα και πάλι στο «Telekom Center Athens» στις 29 Μαρτίου 2026 και θα είναι στο πλαίσιο του β' γύρου της Stoiximan GBL.

Να σημειωθεί ότι υπάρχει πιθανότητα να διασταυρώσουν τα ξίφη τους, είτε στα playoffs της Euroleague, είτε στο Final Four της Αθηνας, όπως επίσης και στους τελικούς των ελληνικών playoffs.