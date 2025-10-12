Ο Κέντρικ Ναν θα απουσιάσει για 4η φορά από τη μέρα που υπέγραψε στον Παναθηναϊκό σε σύνολο 150 αγώνων των «πρασίνων».

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν είναι μόνο ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού, αλλά αποτελεί και τον ορισμό της... συνέπειας όσον αφορά τις υποχρεώσεις της ομάδας του.

Από τη μέρα που έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα των «πρασίνων» στις 10 Νοεμβρίου 2023 και πιο συγκεκριμένα στο εκτός έδρας ματς της Euroleague με αντίπαλο την Άλμπα Βερολίνου, έως και την περασμένη Πέμπτη (9/10) στη Βιτόρια όπου έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του με 30 πόντους και το νικητήριο buzzer beater, ο Κέντρικ Ναν έχει αγωνιστεί στα 146 από τα 149 ματς της ομάδας του.

Όπερ και σημαίνει ότι η απουσία του από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα είναι η 4η συνολικά σε διάστημα 702 ημερών! Προηγουμένως έχει απουσιάσει από ένα ματς της Euroleague όπου ήταν τιμωρημένος και ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 93-67 από την Εφές εκτός έδρας και από άλλα δύο της Stoiximan GBL έχοντας κάνει οι «πράσινοι» το 2/2 απέναντι σε Μαρούσι και ΠΑΟΚ εντός έδρας.

Τι έκανε ο Παναθηναϊκός στις τρεις απουσίες του Κέντρικ Ναν