Ο Κέντρικ Ναν θα αντιμετωπίσει για 9η φορά τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το Gazzetta στέκεται στα πεπραγμένα του στις οκτώ προηγούμενες επισκέψεις του.

Ντέρμπι «αιωνίων» υπ’ αριθμόν «1» για τη φετινή χρονιά και όπως τις σεζόν 2023-24 και 2024-25 θα ξεκινήσουν να διασταυρώνουν τα ξίφη τους από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται εκ νέου τον Παναθηναϊκό.

Αυτό θα είναι το 10ο παιχνίδι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν κερδίσει τις έξι από τις 9 αναμετρήσεις. Βέβαια για τον Κέντρικ Ναν αυτός θα είναι ο 9ος αγώνας στην έδρα του Ολυμπιακού καθώς είχε αποκτηθεί από το «τριφύλλι» την επόμενη ακριβώς ημέρα από την πρώτη νίκη των «πρασίνων» στο φαληρικό παλέ για την 4η αγωνιστική της σεζόν 2023-24.

Τα υψηλά ποσοστά και τα λάθη

Όπερ και σημαίνει ότι ο Αμερικανός γκαρντ έχει επισκεφθεί οκτώ φορές το ΣΕΦ, είτε για την Stoiximan GBL, είτε για την Euroleague έχοντας φύγει δύο φορές με τη νίκη (και τις δύο για το εγχώριο πρωτάθλημα) και έξι φορές με ήττα.

Ο ίδιος φροντίζει να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του, κυρίως τις δύο φορές που ο Παναθηναϊκός έφυγε με το «διπλό», όταν και είχε βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του.

Σε αυτά τα οκτώ παιχνίδια, ο Κέντρικ Ναν μετράει κατά μέσο όρο 16.6 πόντους, 2.4 ασίστ και 1.8 ριμπάουντ, έχοντας πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας με 54% στα δίποντα, 43% στα τρίποντα και 78% στις βολές.

Μόλις δύο φορές ήταν «μονοψήφιος» ενώ τελειώνει τα παιχνίδι στο Φάληρο και με 3.6 λάθη ανά αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μία από τις δύο νίκες του Παναθηναϊκού σε αυτό το διάστημα των αγώνων στο ΣΕΦ, ο Αμερικανός τελείωσε το ματς με «μηδέν» λάθη.

Το Shot Chart του Ναν στο ΣΕΦ

Το αγαπημένο του pick n roll

Είναι γνωστό ότι ο Αμερικανός θέλει να έχει την μπάλα στα χέρια του και να δημιουργεί, είτε για τον εαυτό του, είτε για τους συμπαίκτες του. Κάτι που κάνει κατά κόρον και στο ΣΕΦ. Το 29% των κατοχών του σε αυτά τα οκτώ παιχνίδια προέρχεται από pick n roll καταστάσεις ως handler προσφέροντας 4.2 πόντουτς ανά 4.1 κατοχές.

Ακολουθεί το παιχνίδι της απομόνωσης με 18% των κατοχών του, καθώς οι συμπαίκτες του δημιουργούν χώρο για εκείνον προκειμένου να «εκτελέσει» 2.6 κατοχές και να σκοράρει 1.9 πόντους κατά μέσο όρο ενώ αποτελεσματικός είναι και στο catch and shoot έχοντας 3 πόντους ανά 2 κατοχές σε κάθε ματς του ΣΕΦ.

Από εκεί και πέρα βρίσκεται πόντους μέσα από τρανζίσιον καταστάσεις (2.4 πόντοι ανά 1.8 κατοχές) και σε μικρότερο βαθμό από screen off και hand off.

Τρόπος εκτέλεσης Ποσοστό κατοχών Κατοχές Πόντοι Pick`n`rolls Handler 28.9 % 4.1 4.2 Isolation 18 % 2.6 1.9 Catch and shoots 14.1 % 2 3 Transitions 12.5 % 1.8 2.4 Screen offs 7.8 % 1.1 1 Hand offs 5.5 % 0.8 0.9 Catch and drives 3.9 % 0.6 0.4 Cuts 3.1 % 0.4 0.2 Post ups 2.3 % 0.3 0 Pick`n`rolls Roller 1.6 % 0.2 0 Pick`n`pops 1.6 % 0.2 0.2 Putbacks 0.8 % 0.1 0.2

Ο Κέντρικ Ναν στις δύο νίκες και στις έξι ήττες

Τι είχε κάνει, όμως, ο Κέντρικ Ναν τις δύο φορές που είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός και τι είχε κάνει τις υπόλοιπες έξι που είχε χάσει;

Στις δύο νίκες του Παναθηναϊκού, μία στο Game 4 των τελικών της σεζόν 2023-24 με σκορ 88-85 και μία για το ματς της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL και πιο συγκεκριμένα στον α΄γύρο με 78-71, ο Αμερικανός σταρ είχε κατά μέσο όρο 25 πόντους με 52.6% στα δίποντα (10/19), 56.3% στα τρίποντα (9/16) και 60% στις βολές (3/5) όπως επίσης 4 ριμπάουντ ανά αγώνα, 3.5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και +8 κάθε φορά που βρισκόταν στο παρκέ.

Αντίθετα στις έξι ήττες που γνώρισε στο ΣΕΦ (δύο για την Euroleague και τέσσερις για το ελληνικό πρωτάθλημα) ο Αμερικανός γκαρντ είχε 14.1 πόντους κατά μέσο όρο με 54.8% στα δίποντα (23/42), 36.8% στα τρίποντα (14/38) και 84.6% στις βολές (11/13). Επίσης είχε «γεμίσει» την στατιστική του έχοντας 2.1 τελικές πάσες, 1.6 ριμπάουντ, 0.6 κλεψίματα αλλά και 4.3 λάθη! Ιδιαίτερο στοιχείο; Οι -7.1 πόντοι όταν ήταν μέσα στο ματς.