Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ με 93-83 στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL.

Η πρώτη αγωνιστική της σεζόν 2025-26 στη Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει υποδεχθεί στο Telekom Center Athens τον ΠΑΟΚ και να έχει καταφέρει να πάρει τη νίκη με 93-83.

Καλύτερος παίκτης για το «τριφύλλι» ο Ντίνος Μήτογλου που έφτασε τους 22 πόντους με 7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/7 βολές και 7 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Κέι Τζέι Τζάκσον των 20 πόντων.