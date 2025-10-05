Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 93-83: Τα highlights από τη νικηφόρα πρεμιέρα του «τριφυλλιού»
Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ με 93-83 στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL.
Η πρώτη αγωνιστική της σεζόν 2025-26 στη Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει υποδεχθεί στο Telekom Center Athens τον ΠΑΟΚ και να έχει καταφέρει να πάρει τη νίκη με 93-83.
Καλύτερος παίκτης για το «τριφύλλι» ο Ντίνος Μήτογλου που έφτασε τους 22 πόντους με 7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/7 βολές και 7 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Κέι Τζέι Τζάκσον των 20 πόντων.
Τα highlights από το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
@Photo credits: eurokinissi, ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
