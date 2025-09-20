Χωρίς τον Ραϊκούαν Γκρέι θα παραταχθεί η ΑΕΚ και στο σημερινό φιλικό κόντρα στην Καρδίτσα (16:00).

O Ραϊκούαν Γκρέι δεν αγωνίστηκε στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Βαρέζε την Παρασκευή (νίκη με 105-98 της Ένωσης) λόγω ενοχλήσεων στο δεξί γόνατο. Ο power forward της Βασίλισσας λόγω των ενοχλήσεων αυτών τέθηκε εκτός της αναμέτρησης για προληπτικούς λόγους.

Ο power forward της Βασίλισσας δεν θα παίξει ούτε στο σημερινό φιλικό στο τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» κόντρα στην Καρδίτσα (16:00). Απέναντι στους Ιταλούς τη θέση του στο «4» στη βασική πεντάδα πήρε ο Μάρκο Πετσάρσκι, κάνοντας δίδυμο στην frontline με τον Σίλβα.

Η ΑΕΚ θα στρέψει την προσοχή της από το ξεκίνημα της εβδομάδες στο Super Cup που διεξαχθεί στη Ρόδο και μένει να δούμε αν τελικά ο Γκρέι θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων». Η Ένωση στις 26 Σεπτέμβρη κοντράρεται με τον Προμηθέα στον ημιτελικό του Super Cup και θέλει να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό.

Στις προπονήσεις της ομάδας του Σάκοτα θα μπει και ο Δημήτρης Κατσίβελης που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική και ήρθε για να δώσει μια επιπλέον ποιοτική λύση στις θέσεις των γκαρντ.