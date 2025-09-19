O Ραϊκούαν Γκρέι δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Βαρέζε (20:00) λόγω ενοχλήσεων στο δεξί γόνατο.

Το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» ξεκίνησε σήμερα στη Γλυφάδα, με τον Πανιώνιο επικρατεί της Καρδίτσας, ενώ η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με τη Βαρέζε στις 20:00. Η Ένωση δεν θα έχει στη σύνθεση της για το ματς με τους Ιταλούς τον Ραϊκούαν Γκρέι.

Ο power forward της Βασίλισσας ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο του δεξιού του ποδιού και τέθηκε εκτός της αναμέτρησης για προληπτικούς λόγους. Ο Αμερικανός υποβάλλεται σε θεραπεία. Ο Γκρέι ήταν ένας από τους παίκτες του περσινού ρόστερ που παρέμειναν και τη νέα σεζόν, όπως ο Φλιώνης, ο Κουζμίνσκας, ο Σκορδίλης και ο Αρσενόπουλος.

Υπολογίζεται και φέτος για βασικό τεσσάρι, έχοντας πλάι του στη frontline τον Κρις Σίλβα που θα παίζει σέντερ.

Πέρυσι στο πρωτάθλημα είχε 11.1 πόντους και 5.2 ριμπάουντ ανά ματς, ενώ είχε 9.3 πόντους και 3.9 ριμπάουντ μέσο όρο, όντας ένα από τα βασικά γρανάζια στη... μηχανή του Ντράγκαν Σάκοτα.