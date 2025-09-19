H AEK δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Βαρέζε με 105-98, βάζοντας 100+ σε δεύτερο σερί φιλικό. Εξαιρετική στην επίθεση σε άλλο ένα παιχνίδι.

Η ΑΕΚ κοντραρίστηκε με τη Βαρέζε στη Γλυφάδα στο τουρνουά Ανδρέας Βαρίκας και συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στην επίθεση. Δύο μέρες μετά το 102-102 κόντρα στην Φενέρ, επικράτησε της ομάδας του Καστρίτη με 105-98.

Η Ένωση δεν είχε στη σύνθεση της για το ματς με τους Ιταλούς τον Ραϊκούαν Γκρέι. Ο power forward της Βασίλισσας ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο του δεξιού του ποδιού και τέθηκε εκτός της αναμέτρησης για προληπτικούς λόγους. Ο Σάκοτα είχε στη διάθεση του τους Σκορδίλη, Χουχούμη, Φλιώνη, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλο, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπαρτλει, Αρμς, Σίλβα και Χαραλαμπόπουλο.

Αφεντικό από το ξεκίνημα η Ένωση, 100άρα στο τέλος

Στην βασική πεντάδα ήταν οι Φλιώνης, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Πετσάρσκι και Σίλβα. H Bασίλισσα ήταν εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο επιθετικά και προηγήθηκε με 59-44. Η ιταλική ομάδα προσπάθησε να κάνει την αντεπίθεση της στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η ΑΕΚ κράτησε το ροζ φύλλο αγώνα και τελείωσε το ματς με το σκορ στο 105-98.

Η Ένωση δείχνει εξαιρετικά δείγματα στον επιθετικό τομέα στα φιλικά και το γεγονός πως πήγε για δεύτερο σερί ματς πάνω από τους 100 πόντους λέει πολλά. Πολύ σημαντικό τρίποντο του Φλιώνη, δύο λεπτά για το τέλος που έκανε το 101-95, με την ΑΕΚ να κρατά τη νίκη μέχρι το τέλος.

Για την ομάδα του Σάκοτα ο Πετσάρσκι είχε 15 πόντους, ο Αρμς είχε 13 πόντους, ενώ λύσεις έδωσαν οι Σκορδίλης και Αρσενόπουλος με 12 πόντους. Σίλβα και Λεκαβίτσιους είχαν από 11. Από την πλευρά του συνόλου του Καστρίτη ο εξαιρετικός στο Eurobasket, Νκάμουα μέτρησε 25 πόντους, ενώ στους 18 σταμάτησε ο Αλβίτι.

Tα δεκάλεπτα: 31-26, 59-44, 82-72, 105-98