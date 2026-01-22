Το κάλεσμα της ΑΕΚ στους φιλάθλους της ενόψει Άλμπα: «Όλοι SUNEL Arena»

H AEK απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο της ενόψει του κρίσιμου ματς με την Άλμπα (28/1, 19:00) για την 2η αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL.

Μπορεί να δυσκολεύτηκε για 35 λεπτά, αλλά η εμπειρία και η ποιότητα της ΑΕΚ μέτρησαν στο τέλος αφού επικράτησε με 88-73 της αξιόμαχης Καρδίτσας.

Πλέον στην Ένωση στρέφουν την προσοχή τους στο επόμενο ματς, όπου την Τετάρτη (28/01, 19:00) η Βασίλισσα αντιμετωπίζει την Άλμπα Βερολίνου σ’ έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες της ευρωπαϊκής ιστορίας της, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Group J της φάσης των «16» του BCL

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ απηύθυνε κάλεσμα στους φιλάθλους της για να βρεθούν στο γήπεδο και να ενισχύσουν την προσπάθεια των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα κόντρα στους Γερμανούς.

Αναλυτικά

O βαθμός δυσκολίας αλλά και η κρισιμότητα της αναμέτρησης καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη στήριξης από τους οπαδούς της ομάδας μας.

H ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων συνεχίζεται…

Όλοι SUNEL Arena!

Eκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

Τιμή Εισιτηρίου: Από 15 ευρώ.

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

