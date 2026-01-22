Φλιώνης στο Gazzetta: «Θα κυνηγήσουμε... όσο δεν πάει το BCL, μας πλήγωσε πέρυσι»

Ο Δημήτρης Φλιώνης μίλησε στο Gazzetta και έδειξε την επιθυμία του για κάτι σπουδαίο στο BCL, ενώ αναφέρθηκε στην ποιότητα της ομάδας και τους Νάναλι και Φίζελ.

H AEK τα... χρειάστηκε για 35 λεπτά κόντρα στην Καρδίτσα στην πρεμιέρα της φάσης των 16 στο BCL, αλλά τελικά πάτησε... γκάζι στο τέλος και επικράτησε με 88-75.

Εξαιρετικός σε άλλο ένα ματς σε πολλούς τομείς ήταν ο Δημήτρης Φλιώνης που τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 5/6 σουτ, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και σπουδαία δουλειά στην άμυνα για την Ένωση.

Ο αρχηγός της Βασίλισσας που γνώρισε την αποθέωση όταν χρεώθηκε με το πέμπτο φάουλ και έκατσε στον πάγκο, μίλησε στο Gazzetta μετά το τέλος του ματς και έδειξε τη λαχτάρα του για να κάνει όλο τον δρόμο φέτος στη διοργάνωση και να φτάσει μέχρι το τέλος, στο τρόπαιο.

Ανέφερε πως το ταλέντο πολλών παικτών κάνει τη ζωή όλων πιο εύκολη, ενώ στάθηκε στις προσθήκες των Νάναλι και Φίζελ που έκαναν ντεμπούτο. Τέλος αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα με τις αλλαγές στο ρόστερ και τη χημεία της Ένωσης.

«Η ζωή όλων μας γίνεται πιο εύκολη»

Για τους 15 πόντους που έβαλε και τη βοήθεια που πρόσφερε στην ΑΕΚ στον επιθετικό τομέα, τόνισε: «Νομίζω ότι παίζω λίγο πιο κάθετα. Ακουμπάω το ζωγραφιστό με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πλέον όπως έχει διαμορφωθεί και η ομάδα με πολλά παιδιά που έχουν ταλέντο στην επίθεση, έχουν ανοίξει χώρο και γίνεται η ζωή όλων μας πιο εύκολη. Από εκεί και πέρα, κάθε φορά διαβάζουμε τις μας δίνει και προσπαθούμε να είμαστε στην ίδια σελίδα για να μπορούμε να λειτουργούμε με σωστό spacing, να γυρνά η μπάλα και να βρίσκουμε καλύτερες επιλογές. Κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο το κάναμε και επιθετικά... λυθήκαμε.

Για το πόσο δύσκολη είναι η προσαρμογή της ομάδας στα νέα δεδομένα με τις καινούριες προσθήκες στο ρόστερ: «Θεωρώ πως εξαιτίας των τραυματισμών, των αλλαγών, δεν είχαμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε όλοι μαζί. Πρέπει να το βρούμε μέσα από τους αγώνες. Η ποιότητα των παιδιών που έχουν έρθει είναι αδιαμφισβήτητη και αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι λειτουργήσουμε όλοι σαν ομάδα και με το λιγότερο δυνατό κόστος να αφομοιωθούν όλοι στο πλάνο του προπονητή.

Για τους Νάναλι και Φίζελ που έκαναν ντεμπούτο είπε: «Ξέρουμε τις δυνατότητες τους και νομίζω πως θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στη συνέχεια. Είναι ποιοτικοί παίκτες και θα δώσουν λύσεις στην ομάδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό».

Για τους στόχους της ΑΕΚ στο BCL και αν αναζητά φέτος το βήμα παραπάνω: «Θέλουμε πολύ το BCL, μας πλήγωσε πέρυσι. Από εκεί και πέρα έχουμε το κεφάλι χαμηλά, δουλεύουμε καθημερινά. Ξέρουμε τις δυνατότητες μας, γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος μας και με ταπεινότητα θα το κυνηγήσουμε όσο δεν πάει».