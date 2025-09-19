Ντράγκαν Σάκοτα και Ζάρκο Πάσπαλι είχαν την ευκαιρία να τα... πουν στη Γλυφάδα με αφορμή το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας.

Το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» έχει ξεκινήσει σήμερα στη Γλυφάδα, με τον Πανιώνιο να παίζει με την Καρδίτσα στις 16:00 και την ΑΕΚ να κοντράρεται με τη Βαρέζε στις 20:00.

Στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας, «Μάκης Λιούγκας» βρίσκεται και ο Ζάρκο Πάσπαλι που φόρεσε τη φανέλα των κυανέρυθρων τη σεζόν 1995-96. Μάλιστα είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον head coach της Ένωσης, Ντράγκαν Σάκοτα. Οι δυο τους τα... είπαν και σίγουρα θυμήθηκαν τα παλιά. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες για το μπάσκετ που δίνουν άλλον... αέρα στο τουρνουά.

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και στη διάρκεια του αγώνα με την Varese, η ΚΑΕ Πανιώνιος θα τιμήσει και έναν γνώριμο και των δύο, τον Βλάντο Τζούροβιτς,