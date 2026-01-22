AEK: Στην κορυφαία πεντάδα της αγωνιστικής ο Λεκαβίτσιους στο BCL
H ΑΕΚ ζορίστηκε πολύ κόντρα στην εξαιρετική Καρδίτσα, αλλά στο τέλος... πάτησε γκάζι και επικράτησε με 88-73. Πρωταγωνιστής στην νίκη της Ένωσης ήταν ο Λούκας Λεκαβίτσιους.
Ο Λιθουανός έδωσε πολλές λύσεις στην Βασίλισσα, σε στιγμές που κυνηγούσε στο σκορ και τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους με 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 10/17 σουτ με 2/4 τρίποντα, αλλά και 26 στην αξιολόγηση.
Αυτό ήταν αρκετό για να συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα της αγωνιστικής. Μαζί του οι Πέρι (Μάλαγα), Ρούζιτς (Μπανταλόνα), Καγίλ (Άλμπα) και Ράμσεϊ (Τριέστε).
The Team of the Week is looking SHARP - who should be the MVP? 👀 Vote below! 🔗— Basketball Champions League (@BasketballCL) January 22, 2026
⭐️ Kendrick Perry | Unicaja
⭐️ Michael Ruzic | Joventut Badalona
⭐️ Jack Kayil | ALBA BERLIN
⭐️ Lukas Lekavicius | AEK BC
⭐️ Jahmi‘us Ramsey | Pallacanestro Trieste#BasketballCL pic.twitter.com/oFLcaJif97
