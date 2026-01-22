Ο Λούκας Λεκαβίτσιους εντυπωσίασε κόντρα στην Καρδίτσα και κέρδισε θέση στην πεντάδα της αγωνιστικής στο BCL.

H ΑΕΚ ζορίστηκε πολύ κόντρα στην εξαιρετική Καρδίτσα, αλλά στο τέλος... πάτησε γκάζι και επικράτησε με 88-73. Πρωταγωνιστής στην νίκη της Ένωσης ήταν ο Λούκας Λεκαβίτσιους.

Ο Λιθουανός έδωσε πολλές λύσεις στην Βασίλισσα, σε στιγμές που κυνηγούσε στο σκορ και τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους με 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 10/17 σουτ με 2/4 τρίποντα, αλλά και 26 στην αξιολόγηση.

Αυτό ήταν αρκετό για να συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα της αγωνιστικής. Μαζί του οι Πέρι (Μάλαγα), Ρούζιτς (Μπανταλόνα), Καγίλ (Άλμπα) και Ράμσεϊ (Τριέστε).