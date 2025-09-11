Παναθηναϊκός - Κολοσσός: Προληπτικά εκτός του φιλικού ο Σορτς λόγω ενοχλήσεων
Ο Τι Τζέι Σορτς δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο φιλικού του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό για προληπτικούς λόγους.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε τη νίκη απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου με σκορ 92-89 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε ενόψει της νέας σεζόν μετά την ήττα από το Περιστέρι.
Ο Χρήστος Σερέλης είχε μόνο έξι παίκτες στη διάθεσή του, καθώς δεν αγωνίστηκε ο Τι Τζέι Σορτς λόγων ενοχλήσεων στην δεξιά ποδοκνημική. Το πρόβλημα το αποκόμισε κόντρα στο Περιστέρι, ωστόσο η απουσία του έγινε περισσότερο για προληπτικούς λόγους.
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
