Ο Τι Τζέι Σορτς δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο φιλικού του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό για προληπτικούς λόγους.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε τη νίκη απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου με σκορ 92-89 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε ενόψει της νέας σεζόν μετά την ήττα από το Περιστέρι.

Ο Χρήστος Σερέλης είχε μόνο έξι παίκτες στη διάθεσή του, καθώς δεν αγωνίστηκε ο Τι Τζέι Σορτς λόγων ενοχλήσεων στην δεξιά ποδοκνημική. Το πρόβλημα το αποκόμισε κόντρα στο Περιστέρι, ωστόσο η απουσία του έγινε περισσότερο για προληπτικούς λόγους.