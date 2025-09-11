Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Κολοσσού με 92-89 στο δεύτερο φιλικό, χωρίς να αγωνίζεται ο Τι Τζέι Σορτς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε τη νίκη απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου με σκορ 92-89 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε ενόψει της νέας σεζόν.

Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη είχε να αντιμετωπίσει αρκετές απουσίες, στις οποίες προστέθηκε και ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό αστράγαλο που αποκόμισε στο φιλικό με το Περιστέρι.

Πρώτος σκόρερ για τους «πράσινους» ήταν ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους, ενώ πολύ καλή παρουσία είχαν επίσης οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (18π.), Τζέριαν Γκραντ (15π.), Ρισόν Χολμς (12π.) και Μάριους Γκριγκόνις (11π.).

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χρήστος Σερέλης τόνισε: «Σήμερα δώσαμε το δεύτερο συνεχόμενο φιλικό μέσα σε δύο μέρες, κάτι πολύ σημαντικό για την προσαρμογή των παικτών. Δεν είχαμε τον Τι Τζέι Σορτς λόγω ενός μικροπροβλήματος στον αστράγαλο, οπότε οι βασικές μας επιλογές περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο. Συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά και διάθεση για τη συνέχεια της προετοιμασίας».

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 41-41, 64-67, 92-89

Παναθηναϊκός AKTOR (Σερέλης): Γεώργας 4, Χολμς 12, Κιζίλ 3, Παπανικολάου, Τέιλορ 8, Ρογκαβόπουλος 18, Γκραντ 15, Κουζέλογλου, Ναν 21, Μουράτος, Γκριγκόνις 11.

Κολοσσός(Καράσκο): Γκάουντλοκ 9, Γκούντγουιν, Καράμπελας 11, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Μπάρμπιτς 10, Καμαριανός 3, Χρυσικόπουλος 11, Καλαϊτζάκης 8, Κουρουπάκης 14, Γκαλβανίνι, Έικιν.