Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Χωρίς Λεσόρ οι «πράσινοι»
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Ο Παναθηναϊκός δίνει το δεύτερο και τελευταίο του τεστ στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου αντιμετωπίζοντας την Σπάρτακ Σουμπότιτσα (18:00, LIVE από το Gazzetta), μετά το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ.
Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς διαφοροποίησε το ρόστερ της σε σχέση με το πρώτο ματς και θα παραταχθεί με 11άδα απέναντι στη σερβική ομάδα. Εκείνος που απουσιάζει είναι ο Ματίας Λεσόρ ο οποίος προτιμήθηκε να ξεκουραστεί, να προστατευτεί και να πάει συντηριτικά την επάνοδό του στην δράση μετά και τη χθεσινή του συμμετοχή στο ματς με την Ένωση.
Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Γκραντ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Μαντζούκας.
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