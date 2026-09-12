Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Χωρίς Λεσόρ οι «πράσινοι»

Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Χωρίς Λεσόρ οι «πράσινοι»

Ευτυχία Οικονομίδου
Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Χωρίς Λεσόρ οι «πράσινοι»

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Ο Ματίας Λεσόρ δεν θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα κι έτσι οι «πράσινοι» θα παραταχθούν με 11άδα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός δίνει το δεύτερο και τελευταίο του τεστ στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου αντιμετωπίζοντας την Σπάρτακ Σουμπότιτσα (18:00, LIVE από το Gazzetta), μετά το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς διαφοροποίησε το ρόστερ της σε σχέση με το πρώτο ματς και θα παραταχθεί με 11άδα απέναντι στη σερβική ομάδα. Εκείνος που απουσιάζει είναι ο Ματίας Λεσόρ ο οποίος προτιμήθηκε να ξεκουραστεί, να προστατευτεί και να πάει συντηριτικά την επάνοδό του στην δράση μετά και τη χθεσινή του συμμετοχή στο ματς με την Ένωση.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Γκραντ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Μαντζούκας.

@Photo credits: INTIME
     

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