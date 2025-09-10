Σερέλης: «Έχουμε μόνο επτά παίκτες διαθέσιμους και αυτό τα λέει όλα, έχουμε πολλά πράγματα να δουλέψουμε»

Ο Χρήστος Σερέλης μίλησε μετά το τέλος του πρώτου φιλικού του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στο Περιστέρι το οποίο είχε περισσότερο τον ρόλο του... ξεμουδιάσματος.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) πραγματοποιήθηκε στο «TELECOM CENTER Athens» το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR.

Οι «πράσινοι» μπορεί να γνώρισαν την ήττα από το Περιστέρι με 93-90 αλλά το τελικό σκορ πέρασε σε δεύτερη μοίρα για τον Χρήστο Σερέλη, ο οποίος και πραγματοποιεί την προετοιμασία της ομάδας με δεδομένη την απουσία του Εργκίν Άταμαν στο Eurobasket.

Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» πραγματοποιούν προετοιμασία χωρίς εννέα παίκτες του βασικού rotation όπως είναι οι διεθνείς Σλούκας, Μήτογλου, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ, Ερνανγκόμεθ, Όσμαν, Γιούρτσεβεν και ο τραυματίας Λεσόρ.

Το ευχάριστο είναι ότι ενσωματώθηκε ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος αγωνίστηκε κανονικά και έδειξε να είναι καλά. Παρόλα αυτά δεν θα ταξιδέψει στην Αυστραλία, κάτι που ισχύει και για τον Ματίας Λεσόρ προκειμένου να μην επιβαρύνουν τους οργανισμούς τους μ' ένα τόσο δύσκολο και μακρινό ταξίδι.

Μετά το τέλος ο Χρήστος Σερέλης μίλησε για το ματς και την πορεία της προετοιμασίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Έχουμε τρέξει περίπου δέκα μέρες. Η ομάδα προφανώς, χωρίς να έχει όλους τους παίκτες, προσπαθεί να αφομοιώσει το στυλ που θέλουμε να έχουμε σε άμυνα και επίθεση. Πιο πολύ, θέλαμε να δούμε κάποια κομμάτια που θέλουμε να βάλουμε στην άμυνα, παρά στην επίθεση. Τα πόδια των παικτών είναι αρκετά βαριά».

Και συνέχισε: «Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ετοιμαστούμε κα προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κάνουμε πιο πολλά πράγματα και να μάθουν οι παίκτες τη φιλοσοφία του προπονητή. Δεδομένων των απουσιών, είναι σημαντικό που έχουμε αυτά τα παιδιά που βοηθούν στην προετοιμασία. Είναι πολύ καλό αυτό γιατί μπορούμε να κάνουμε προπόνηση και να παίζουμε το “πέντε – πέντε” στην προπόνηση. Το γεγονός πως είχαμε βέβαια μόλις επτά παίκτες διαθέσιμους, τα λέει όλα. Προχωράμε για το υπόλοιπο της προετοιμασίας, όπου έχουμε πολλά πράγματα να δουλέψουμε και να διορθώσουμε».