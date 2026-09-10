Μπάντιο: Λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ
Ξεχωριστή στιγμή βίωσε ο Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος συμμετείχε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/10) στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026».
Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε τον ρόλο του λαμπαδηδρόμου στην τελετή, ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης που θα φιλοξενήσει η πατρίδα του, η Σενεγάλη, με επίκεντρο την πρωτεύουσα Ντακάρ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου, με τον Μπάντιο να αποτελεί μέρος της διαδικασίας που σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τη διοργάνωση.
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