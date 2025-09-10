Παναθηναϊκός - Περιστέρι: Το photostory από το πρώτο φιλικό του «τριφυλλιού»
Η δράση αρχίζει πλέον για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος αντιμετώπισε στο Telekom Center Athens το Περιστέρι, στην πρώτη φιλική αναμέτρηση του «τριφυλλιού» ενόψει της σεζόν του 2025-26.
Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι όπου τα (περισσότερα από τα) νέα μεταγραφικά αποκτήματα των «πρασίνων», ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο Τι Τζέι Σορτς, ο Γιάννης Κουζέλογλου και ο Ρισόν Χολμς όπου είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Στο παιχνίδι συμμετείχε και ο Μάριους Γκριγκόνις.
Φωτογραφίες από το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού
