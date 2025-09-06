Πρώτο φιλικό σήμερα για τον Ολυμπιακό: Ποιους παίκτες έχει διαθέσιμους ο Μπαρτζώκας

Το πρώτο του φιλικό τεστ δίνει απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του όσους διεθνείς βρίσκονται στο EuroBasket.

Το βλέμμα των περισσότερων μπορεί να είναι στραμμένο στο EuroBasket 2025, ωστόσο ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της προετοιμασίας ενόψει της απαιτητικής σεζόν που έρχεται.

Με το πρώτο φιλικό να λαμβάνει χώρα στο ΣΕΦ το μεσημέρι του Σαββάτου (6/9 - 12:30) απέναντι στον Προμηθέα. Ένα παιχνίδι που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και θα βοηθήσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο να βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα.

Αφού πάντοτε το παρκέ και οι αναμετρήσεις έχουν διαφορετικό χαρακτήρα από τις προπονήσεις. Και φυσικά αυτό που θέλει να δει περισσότερο είναι η κατάσταση του Κίναν Έβανς, ο οποίος έχασε όλη την περασμένη χρονιά ένεκα του σοβαρού τραυματισμού του.

«Τα φιλικά θα είναι τα πρώτα ματς που θα παίξει. Προπονήσεις έκανε και πέρυσι και το καλοκαίρι. Τα ματς θα τον βοηθήσουν να βρει ρυθμό. Να είναι υγιής και να δείξει το ταλέντο του στο παρκέ» είχε αναφέρει ο Γιώργος Μπαρτζώκας πριν από περίπου μία εβδομάδα για τον Έβανς, στην έναρξη της προετοιμασίας.

Χωρίς τους διεθνείς ο Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Προμηθέα με απουσίες. Αυτές δεν είναι άλλες από τους διεθνείς. Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο αλλά και Νίκολα Μιλουτίνοφ βρίσκονται στη Ρίγα για το EuroBasket.

Άλλωστε η απουσία των δύο σέντερ, οδήγησε τον Ολυμπιακό στην απόκτηση του Κριστ Κουμάντζε για την προετοιμασία, με την προοπτική της παραμονής του αν δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Ο Κουμάντζε, αλλά και ο Ντόντα Χολ είναι οι δύο σέντερ του Ολυμπιακού. Ο Μπαρτζώκας έχει στη διάθεσή του όλο το υπόλοιπο ρόστερ για αυτό το πρώτο τεστ με τον Προμηθέα.

Δηλαδή τους Γουόκαπ, Έβανς, Λι, Νετζήπογλου, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ, Πίτερς, Χολ και Κουμάντζε.

Το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας του Ολυμπιακού

06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών)

Τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης"

13/09: Ολυμπιακός – Μονακό

14/09: Ολυμπιακός – Παρί

Crete International Basketball Tournament

19/09: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μ.

21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός