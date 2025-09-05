Η ΑΕΚ το πάλεψε μέχρι τέλους, όμως λύγισε από την Τρέντο στο φιλικό (96-91).

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην Ιταλία για την προετοιμασία της, όπου το απόγευμα της Παρασκευής (5/9) δοκίμασε τις δυνάμεις της απέναντι στην Τρέντο του Μάσιμο Καντσελιέρι.

Στο δεύτερο φιλικό που έδωσε η Ένωση μέσα σε λίγες ώρες, η «Βασίλισσα» γνώρισε την ήττα με 96-91, σε μια αναμέτρηση που έδωσε στον Ντράγκαν Σάκοτα χρήσιμες πληροφορίες για το μέλλον.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετά από δυόμισι ώρες ταξίδι, έφτασαν στο Palazzetto dello Sport «Palascieghi», λίγο πριν από την έναρξη του ματς., ωστόσο πάλεψαν μέχρι το τέλος του ματς. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ξεχώρισε με 18 πόντους μαζί με τον Αντόνις Αρμς που πρόσθεσε άλλους 18, ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας με 11, ενώ ο Λούκας Λεκαβίτσιους σημείωσε 10 πόντους.

Δεν αγωνίστηκε ο Γάιος Σκορδίλης, ενώ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έχει επιστρέψει στην Αθήνα και ο Δημήτρης Κατσίβελης βρίσκεται στη Ρίγα της Λετονίας με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Το διήμερο 8-9 Σεπτεμβρίου, οι «κιτρινόμαυροι» θα βρίσκονται στη Βάλτσεα της Ρουμανίας, για ν’ αντιμετωπίσουν την Κλουζ (08/09, 19:00) και την (τοπική) Βάλτσεα (09/09, 19:00) στο «Sala Sporturilor Traian».

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 53-46, 73-71, 96-91

Τρέντο (Καντσελιέρι): Στιούαρτ 18, Τζόουνς 6, Νιάνγκ 15(5), Τζογκέλα 11(2), Φοράι 5(1), Μαούγκμπε 4, Όλντριτζ 3, Γιαμόφσκι 19(1), Μπαχέγιε 13(1), Φαλ, Χασάν 2.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 4, Χουχούμης, Φλιώνης 9(1τρ.) – 6 ριμπάουντ, Λεκαβίτσιους 10(2), Αρσενόπουλος 2, Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 11, Μπάρτλεϊ 18(2), Αρμς 18(3), Σίλβα 17π. – 7ρ. – 2 μπλοκ.