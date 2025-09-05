Ο Ντράγκαν Σάκοτα συναντήθηκε με τον Μάσιμο Καντσελιέρι πριν το φιλικό της ΑΕΚ με την Τρέντο.

Στην Ιταλία, εκεί όπου η ΑΕΚ δίνει τα πρώτα δείγματα γραφής της φετινής της προετοιμασίας, η μοίρα έφερε ξανά κοντά δύο παλιούς γνώριμους.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα και ο Μάσιμο Καντσελιέρι συναντήθηκαν πριν από το φιλικό της Ένωσης με την Τρέντο, σε ένα τετ α τετ που θύμιζε την περσινή σεζόν που ο Ιταλός προπονητής βρισκόταν στον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Ο Καντσελιέρι επέστρεψε στην πατρίδα του για να καθίσει στον πάγκο της Τρέντο. Εκεί, με φόντο το παρκέ του γηπέδου της ιταλικής ομάδας, οι δύο άνδρες βρήκαν την ευκαιρία να τα πουν σαν να μην είχε περάσει ούτε μια μέρα από την τελευταία τους συνάντηση.