Άρης, Τανούλης: Έντονη ανησυχία για σοβαρό τραυματισμό!
Συναγερμός ήχησε στις τάξεις του Άρη καθώς υπάρχουν φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του Γιώργου Τανούλη στο γόνατο.
Σε μαγνητική τομογραφία θα υποβληθεί ο Γιώργος Τανούλης ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι του Άρη με την TFT Σκοπίων.
Συγκεκριμένα ο διεθνής φόργουορντ τραυματίστηκε στο γόνατο και εκφράζονται φόβοι ότι πρόκειται για κάτι το σοβαρό.
Οι «κίτρινοι» επικράτησαν εύκολα με 130-64 ωστόσο το μυαλό όλων βρίσκεται στον νεαρό φόργουορντ ο οποίος χτύπησε στο γόνατο.
Την Πέμπτη (4/9) θα φανεί και η σοβαρότητα της κατάστασής του.
