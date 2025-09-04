Συναγερμός ήχησε στις τάξεις του Άρη καθώς υπάρχουν φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του Γιώργου Τανούλη στο γόνατο.

Σε μαγνητική τομογραφία θα υποβληθεί ο Γιώργος Τανούλης ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι του Άρη με την TFT Σκοπίων.

Συγκεκριμένα ο διεθνής φόργουορντ τραυματίστηκε στο γόνατο και εκφράζονται φόβοι ότι πρόκειται για κάτι το σοβαρό.

Οι «κίτρινοι» επικράτησαν εύκολα με 130-64 ωστόσο το μυαλό όλων βρίσκεται στον νεαρό φόργουορντ ο οποίος χτύπησε στο γόνατο.

Την Πέμπτη (4/9) θα φανεί και η σοβαρότητα της κατάστασής του.