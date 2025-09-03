Ο Άρης, στο δεύτερο φιλικό του ενόψει της νέας σεζόν, επικράτησε άνετα της TFT από τα Σκόπια με 130-64.

Στο δεύτερο φιλικό του ενόψει της σεζόν 2025-26, ο Άρης κατάφερε να πάρει μία άνετη νίκη με 130-64 επί της TFT Skopje. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν από την αρχή της αναμέτρησης τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, κάτι το οποίο φαίνεται και από το σκορ των δύο πρώτων δεκαλέπτων. Επόμενος αγώνας είναι με αντίπαλο τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο, τη Δευτέρα (8/9).

Η ομάδα του Μπόγκνταν Καράιτσιτς, στην πρώτη περίοδο ήταν μπροστά με 39-13 ενώ στο τέλος του ημιχρόνου είχε φτάσει στο 79-34. Μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο το σκορ ήταν στο 107-51, φτάνοντας έτσι άνετα στη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Άρη ήταν ο Φορμπς με 22 πόντους, στους 18 ακολούθησε ο Τζόουνς, 16 είχε ο Χάρελ, 13 ο Μήτρου Λονγκ ενώ στους 10 έφτασε ο Ίνοχ.

Τα δεκάλεπτα: 39-13, 79-34, 107-51, 130-64.

ΑΡΗΣ: Forbes 22 (3), Jones 18 (3), Harrell 16 (3), Mitrou – Long 13 (3), Enoch 10 (1), Forester 9, Μποχωρίδης 8 (2), Αντετοκούνμπο 7 (1), Πουλιανίτης 7 (1), Τανούλης 6, Γκιουζέλης 1, Λέφας 9 (3), Καζαμίας 2, Πουρλίδας 2, Χατζηλάμπρου.