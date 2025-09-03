Το Gazzetta συγκρίνει την περιφέρεια της ΑΕΚ της περσινής σεζόν με τους παίκτες που αποκτήθηκαν φέτος.

Στο Gazzetta είχαμε αναλύσει τους λόγους για τους οποίους η ΑΕΚ αναβαθμίστηκε στη ρακέτα, δείχνοντας πως ανεβαίνει επίπεδο σε σχέση με πέρυσι. Πολλές οι λύσεις για τον Ντράγκαν Σάκοτα, όμως θα πρέπει να σταθούμε και στην περιφέρεια της Βασίλισσας και να γίνει η σύγκριση με την περσινή σεζόν.

Η θέση «1» και η δημιουργία

Φέτος η ΑΕΚ θα έχει τους Λεκαβίτσιους, Κατσίβελη και Φλιώνη να βοηθούν στη θέση του point guard. Πέρυσι είχε τους Πρέντις Χαμπ, Δημήτρη Φλιώνη και Ζώη Καράμπελα. Ορισμένες φορές και ο Χέιλ έπαιζε στο «1».

Με μια πρώτη ματιά καταλαβαίνουμε ότι η Ένωση θα είναι ανώτερη στη δημιουργία σε σχέση με πέρυσι, ρίχνοντας το βάρος εκεί, ενώ ίσως είναι καλύτερη και στην άμυνα. Όμως λογικά χάνει λίγο στο σκοράρισμα. Φυσικά αυτά είναι εικασίες με βάση τα χαρακτηριστικά των παικτών και όλα θα κριθούν στο παρκέ.

Πάντως Λέκα, Κατσίβελης και Φλιώνης θα προσφέρουν περισσότερη ηρεμία και καλύτερο κουμάντο στο ρυθμό σε σχέση με πέρυσι που σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε και το ένστικτο παικτών όπως ο Χαμπ και ο Χέιλ.

Οι shooting guards που θα δίνουν λύσεις

Σαν shooting guard όπως όλα δείχνουν θα ξεκινά ο Μπάρτλεϊ. Ένα παιδί που δίνει λύσεις στο σκοράρισμα, είναι καλός σουτέρ και του αρέσουν τα ματς-θρίλερ. Είναι και καλύτερος αμυντικός από τον φοβερό Χέιλ που ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ΑΕΚ και έπαιζε στο 2 πέρυσι. Πιο ισορροπημένος από τον Χέιλ, αλλά υστερεί λίγο στο σκοράρισμα και στο ένας με έναν.

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ο αρχηγός Φλιώνης θα ηρεμεί τον ρυθμό και θα κουμαντάρει το παιχνίδι και στη θέση «2» όποτε το απαιτούν οι συνθήκες, ενώ εκεί μπορει να προσφέρει ο Αρμς και ο Αρσενόπουλος.

Την σεζόν που πέρασε υπήρχε και ο Μπράις, μια... κόλλα για την ΑΕΚ που έδινε σημαντικές λύσεις και στις δύο μεριές του παρκέ. Φυσικά σημαντικός ήταν και ο Όμηρος Νετζήπογλου για τη λειτουργία της ομάδας στη συγκεκριμένη θέση

Ο Άρμς και ο Χαραλαμπόπουλος

Πάμε και στη θέση του small forward. Eκεί αποκτήθηκε ο εκρηκτικός Αρμς που θα επωμιστεί την ευθύνη για τη θέση, όπως φυσικά και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Πέρυσι η ΑΕΚ είχε τον Μπράις, τον Ομπιέσε με μικρό ρόλο, ενώ στο τέλος της σεζόν έπαιξε και ο εντυπωσιακός Τάκερ.

Σίγουρα θα υπάρχουν μεγαλύτερα μεγέθη φέτος στη θέση αυτή με Αρμς και Χαραλαμπόπουλο. Στο «3» υπό προύποθέσεις θα μπορούσε να παίξει και ο Αρσενόπουλος. Ο Χαραλαμπόπουλος που ταλαιπωρήθηκε από τον τραυματισμό την σεζόν που ολοκληρώθηκε, έχει καλά στοιχεία στον επιθετικό τομέα και τιμιότατο σουτ, ενώ ο Αρμς είναι αλτικότατος, εντυπωσιακός, αλλά έχει κάποια σκαμπανεβάσματα στην καριέρα του πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Η ΑΕΚ κινήθηκε έξυπνα και στην περιφέρεια, όπως φυσικά και στη ρακέτα και όλα θα κριθούν στο γήπεδο. Άλλωστε κουμάντο κάνει για άλλη μια φορά ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο άνθρωπος που ξέρει την ομάδα καλύτερα από τον καθένα. Η Βασίλισσα έχει πανηγυρίσει μαζί του τις επιτυχίες της τα τελευταία χρόνια όπως το Κύπελλο και το BCL του 2018, το Διηπειρωτικό του 2019 και το Κύπελλο του 2020.

Στο ρόστερ φυσικά είναι και παιδία με ταλέντο όπως ο Ιωάννου για τη θέση «2» και ο Μπιλιώνης για το «4».

To depth chart της περιφέρειας

PG: Λεκαβίτσιους, Κατσίβελης, Φλιώνης

SG: Μπάρτλεϊ, Αρσενόπουλος, Ιωάννου

SF: Αρμς, Χαραλαμπόπουλος

*Φλιώνης, Κατσίβελης, Αρσενόπουλος και Αρμς μπορούν να καλύψουν και δύο θέσεις της περιφέρειας.