O Nίκος Καρφής γράφει για την frontline της ΑΕΚ που ανέβηκε επίπεδο φέτος, αλλά και την προσπάθεια που θα πρέπει να στηριχθεί από τον κόσμο της ομάδας.

Ωραίο ήταν το καλοκαιράκι, αλλά σιγά σιγά τα... κεφάλια μέσα. Επιστροφή στην Αθήνα και στην... ρουτίνα. Υπέροχη η Ρόδος, μαγευτικό το Καρπενήσι, το... σπίτι μας, αλλά πλέον πρέπει να γυρίζουμε στην πραγματικότητα και να προσαρμοστούμε ξανά στους γρήγορους ρυθμούς της πρωτεύουσας. Μπορεί να είναι λίγο... άχαρη περίοδος της προετοιμασίας για τους περισσότερους, αλλά για τις ομάδες εκεί γίνεται σημαντική δουλειά που παρουσιάζεται σε εμάς κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Η αγωνιστική περίοδος ξεκίνησε στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ την Τρίτη 19 Αυγούστου. Οι παίκτες της Βασίλισσας ξεκίνησαν ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, με τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Στη SUNEL Arena έγινε η πρεμιέρα για την προετοιμασία της Βασίλισσας ενόψει την νέας σεζόν, παρουσία του μεγαλομετόχου της ομάδας, Μάκη Αγγελόπουλου στις 19 του μήνα.

Η Ένωση έχει υψηλές φιλοδοξίες για τη σεζόν που έρχεται και έγινε μεγάλη προσπάθεια στο μεταγραφικό παζάρι για να ενισχυθεί η ομάδα και να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη. Έγιναν και υπερβάσεις όπως στην περίπτωση του Κρις Σίλβα και θεωρώ πως με μια πρώτη ματιά, η frontline της Ένωσης είναι σαφώς πιο γεμάτη και ποιοτικότερη σε σχέση με πέρυσι.

Frontline με ποιότητα και βάθος

Ακόμα δεν έχουν κλείσει οι βασικές ανάγκες του ρόστερ, αφού μένει να αποκτηθεί και ο βασικός point guard. Η ΑΕΚ συνεχίζει να στα υπόψιν της για τη θέση του του point guard τον Λούκας Λεκαβίτσιους, όπως σας έχει ενημερώσει και το Gazzetta. Στην Ένωση γνώριζαν για το θέμα τραυματισμού του Λιθουανού γκαρντ που απαιτεί αποθεραπεία. Ο Ντράγκαν Σάκοτα τον... περιμένει και έχει εξαιρετική άποψη για εκείνον, ενώ και οι υπόλοιποι άνθρωποι της ΑΕΚ τον θέλουν πολύ, κάτι που ισχύει και από την πλευρά του Λιθουανού. Υπάρχει αμοιβαία διάθεση για συνεργασία.

Ωστόσο αν το θέμα... τραβήξει πολύ, η Ένωση θα στραφεί σε κάποια εναλλακτική λύση για να καλύψει τη θέση «1», εκεί όπου υπάρχουν φυσικά και οι Φλιώνης και Κατσίβελης.

Πάμε τώρα και εκεί που θέλω να σταθώ, δηλαδή στην ανανεωμένη frontline της Βασίλισσας. Πιστεύω πως η ΑΕΚ εκεί θα είναι σίγουρα καλύτερη σε σχέση με πέρυσι. Στη θέση του power forward κατάφερε να κρατήσει τόσο τον Ραϊκουάν Γκρέι, όσο και τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας. Ποιοτικές λύσεις και οι δύο τους, με διαφορετικά χαρακτηριστικά που ήθελε να διατηρήσει στην ομάδα ο Σάκοτα.

Αλλά η Ένωση δεν έμεινε εκεί. Κατάφερε να αποκτήσει και τον Μάρκο Πετσάρσκι, με τον πατέρα του να έχει αγωνιστεί στη χώρα μας στο παρελθόν. Ο Σέρβος μπορεί φυσικά να παίξει και στο «5». Και αυτό είναι σημαντικό, να διαθέτεις παίκτες που προσφέρουν σε πάνω από μία θέσεις.

Τώρα που λέμε για τη θέση του σέντερ, ας δούμε και τις επιλογές εκεί. Η υπέρβαση έγινε με την απόκτηση του εντυπωσιακού και εκρηκτικού Κρις Σίλβα που έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ και στους Χιτ. Συμπαίκτης του Ναν παλαιότερα. Θα προσφέρει πολλά με τη δύναμη του, το μέγεθος του κοντά στο καλάθι, ενώ είναι ικανότατος ριμπάουντερ και μπλοκέρ. Λύσεις θα δίνει και ο Γάιος Σκορδίλης ερχόμενος από τον πάγκο.

Εδώ υπάρχει και η εκκρεμότητα που ακούει στο όνομα Μαρτίνας Εχόντας, ενώ σας έχουμε αναλύσει όλα τα δεδομένα το Gazzetta και στην περίπτωση αυτή. Αν όλα πάνε καλά και αποκτηθεί ο παίκτης, θα αποτελέσει άλλη μια ποιοτική μονάδα για τη ρακέτα. Φυσικά δεν θα είναι έτοιμος για την προετοιμασία και για αυτό η ΑΕΚ, έχει πλέον αρκετές επιλογές στη frontline της.

Πάμε όμως να δούμε και τι λύσεις είχε πέρυσι η ομάδα στο «4» και στο «5». Power forward ήταν οι Κουζμίνσκας και Γκρέι, ενώ στο «5» οι Γκόλντεν και Σκορδίλης. «Πασπαρτού» και για τις δύο θέσεις ανάλογα τα σχήματα ο Κουζέλογλου.

Άρα καταλαβαίνουμε πως με τις κινήσεις που έχουν γίνει για την ενίσχυση της frontline, η ΑΕΚ έχει ανέβει επίπεδο και μένει να το αποδείξει και στο παρκέ, εκεί όπου πάντα είναι ο... καθρέφτης.

Ο Σάκοτα θα έχει αρκετά... όπλα στα χέρια του στη frontline και θα μπορεί να σχηματίσει αρκετά σχήματα, ανάλογα με τα δεδομένα και τις συνθήκες του κάθε αγώνα. Έγινε καλή δουλειά σε αυτό τον τομέα. Η... στόχευση της ομάδας ήταν αυτή που έπρεπε.

Μια προσπάθεια που θέλει τον κόσμο κοντά

Ο λαός της ΑΕΚ είναι γνωστός, πιστός, δίνει ώθηση στην ομάδα και δημιουργεί τρομερή ατμόσφαιρα. Δεν είναι τυχαίο που ο Ντράγκαν Σάκοτα μιλάει συχνά πυκνά για τους φιλάθλους της Ένωσης και τους προσκαλεί να στηρίξουν την ομάδα. Είδαμε και την περσινή σεζόν πως μετά από κάποιο διάστημα, άυξησε την παρουσία του στη SUNEL Arena και έκανε την έδρα της ΑΕΚ... κολαστήριο για τον κάθε αντίπαλο με αποκορύφωμα το ρεσιτάλ που έδωσε στο Final Four του BCL. Ακόμα και 5.000-6.000 να έχει το γήπεδο, με την ακουστική που έχει και σε συνδυασμό με τη φωνή των Ενωσιτών, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους αντιπάλους και να δώσει φτερά στα πόδια των παικτών της Βασίλισσας.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος και οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν κάνει σπουδαία προσπάθεια και φέτος για να ενισχύσουν την ομάδα με σημαντικές προσθήκες. Αρκετές υπερβάσεις για να παρουσιατεί η Ένωση ακόμα πιο δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη.

«Έχτισε» κάτι όμορφο πέρυσι και θέλει να συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο. Κράτησε ορισμένα βαρόμετρα όπως ο Κουζμίνσκας, ο Γκρέι και ο Φλιώνης, ενώ ενισχύθηκε σχεδόν σε κάθε θέση με μια εκκρεμότητα το «1» όπως σας αναλύσαμε παραπάνω.

Όλα αυτά λοιπόν που κάνει η ΚΑΕ ΑΕΚ, θα ήταν ωραίο να στηριχθούν περισσότερο από τον κόσμο. Το να έχει πουλήσει η Βασίλισσα λιγότερα από 1.500 εισιτήρια διαρκείας, το θεωρώ ένα πολύ μικρό νούμερο για τη δυναμική του κόσμου της. Πάρα πολύ μικρό νούμερο που θα πρέπει να ανέβει άμεσα. Ξέρω πως βρισκόμαστε σε δύσκολες εποχές και από κανέναν άνθρωπο δεν περισσεύουν, ωστόσο αν δούμε και τα διαρκείας που έχει πουλήσει ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα, σίγουρα το νούμερο της Ένωσης είναι μικρό. Μικρό για τον υπέροχο κόσμο της.

Η ΑΕΚ έχει τεράστιο λαό που φυσικά έχει φανεί και από τα διαρκείας που έχουν... φύγει τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Μεγάλα νούμερα και στήριξη στην ομάδα. Ελπίζω το ίδιο να γίνει και για το μπάσκετ, όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να στηριχθεί η φετινή προσπάθεια.

Για να ζήσουμε όλοι παρέα... μαγικές βραδιές στη SUNEL Arena όπως πέρυσι. Κόσμος και ομάδα σαν... ένα. Μόνο έτσι η ΑΕΚ θα πάει μπροστά. Ο κόσμος πρέπει να σταθεί στο... ύψος του, όπως έγινε πέρυσι σε μεγάλο διάστημα της σεζόν. Ειδικά στο δεύτερο μισό.

ΥΓ1: Σε επόμενο blog και μόλις... τελειώσει και η προσθήκη του βασικού point guard, θα γίνει και η σύγκριση στα γκαρντ σε σχέση με την περσινή σεζόν

ΥΓ2: Η Ένωση για άλλη μια σεζόν θα δώσει ενδιαφέροντα φιλικά (και στην Ιταλία) με κορυφαίο όλων τη... μάχη με τη Φενέρ στη SUNEL Arena. Όπως και πέρυσι δηλαδή.