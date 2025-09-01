H AEK αναχωρεί για την Ιταλία, εκεί όπου θα παίξει με Κρεμόνα και Τρέντο.

Η ΑΕΚ.... έκλεισε το κενό στη θέση του point guard, αφού έκανε δικό της με κάθε επισημότητα τον Λούκας Λεκαβίτσιους. «Ζύγιζε» την κατάσταση η ομάδα όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, με τον παίκτη να προπονείται κανονικά στη SUNEL Arena και τελικά έγινε ο δεύτερος Λιθουανός του ρόστερ μετά τον Κουζμίνσκας.

Η Βασίλισσα μετά το... ξεμούδιασμα με την Μεγαρίδα, έχει μπροστά της φιλικά στην Ιταλία. Δίχως προβλήματα ολοκληρώθηκε η σημερινή προπόνηση, η τελευταία πριν από την έναρξη των διεθνών φιλικών προετοιμασίας.

Η «κιτρινόμαυρη» αποστολή θα αναχωρήσει για το Λιβίνιο των Ιταλικών Άλπεων αύριο (Τρίτη, 02/09). Η ομάδα του Σάκοτα θα συμμετέχει στο Valtellina Summer League 2025. Στην αποστολή θα βρίσκεται κανονικά και ο Λεκαβίτσιους.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η ΑΕΚ θα παίξει στο Λιβίνιο (19:00) με την Κρεμόνα, και στις 5 Σεπτεμβρίου στο γειτονικό Σόντριο (21:00) την Τρέντο.