Η ΑΕΚ επικράτησε με 96-61 της Μεγαρίδας στο πρώτο φιλικό, με τον Σάκοτα να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα σε αυτό το... ξεμούδιασμα.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και πήρε μια εύκολη νίκη στο πρώτο φιλικό, αφού υπέταξε την Μεγαρίδα με 96-61. Η ΑΕΚ έδειξε τα δόντια της από το πρώτο ημίχρονο, το οποίο έκλεισε με σκορ 51-28. Στη συνέχεια έλεγξε το ματς και έφτασε στην άνετη επικράτηση.

Ο Σάκοτα δοκίμασε σχήματα και έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας. Στο ματς δεν αγωνίστηκαν οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας. Δεν έπαιξε και ο Λούκας Λεκαβίτσιους που συμμετέχει στις προπονήσεις της Ένωσης

Το ματς διεξήχθη στη SUNEL Arena και για την ΑΕΚ αγωνίστηκαν οι Φλιώνης, Αρσενόπουλος, Χουχούμης, Σκορδίλης, Πετσάρσκι, Σίλβα, Γκρέι, Αρμς, Μπάρτλεϊ, Ιωάννου, Μπιλιώνης.

Επόμενα φιλικά στις 4 και 5 Σεπτέμβρη κόντρα σε Κρεμόνα και Τρέντο στην Ιταλία, ενώ το σημαντικότερο γίνεται στη SUNEL Arena κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρήπης Φενέρ στις 17 Σεπτέμβρη.