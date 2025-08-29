O Ραϊκουάν Γκρέι θα αγωνίζεται στην ΑΕΚ και τη νέα σεζόν, με τον Αμερικανό να επιστρέφει... σπίτι στη SUNEL Arena και να ετοιμάζεται για την προετοιμασία.

Η ΑΕΚ Betsson και ο ΡαϊΚουάν Γκρέι θα πορευτούν μαζί και την επόμενη σεζόν, κάτι που είναι γνωστό εδώ και καιρό, με τον 26χρονο Αμερικανό φόργουορντ να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με την «Ένωση», το οποίο θα τον κρατήσει στα κιτρινόμαυρα έως το καλοκαίρι του 2026.

Ο ψηλός της Βασίλισσας μετρά αντίστροφα για την προετοιμασία, αφού επέστρεψε... σπίτι του όπως ανέβασε και η ΚΑΕ στα social media και ανυπομονεί για τη νέα σεζόν.

Την αγωνιστική περίοδο 2024/25, ο Γκρέι είχε μέσο όρο 11,1 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 26 αγώνες της Stoiximan GBL, ενώ στο Basketball Champions League μέτρησε 9,3 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ σε 15 εμφανίσεις.