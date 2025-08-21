Τρομερή ατμόσφαιρα από τους φίλους του Ηρακλή στην ανοιχτή προπόνηση στο Ιβανώφειο!

Ηρακλής: Δυναμικό παρών από τον κόσμο του «Γηραιού» στην ανοιχτή προπόνηση!
Ο Ηρακλής ανεβάζει στροφές ενόψει της επιστροφής του στη Stoiximan GBL, και οι παίκτες του Γιώργου Σιγάλα προπονούνται καθημερινά στο ανακαινισμένο Ιβανώφειο, όπου οι φίλοι του «Γηραιού» έδωσαν δυναμικό παρών το απόγευμα της Πέμπτης 21/8!
Η προπόνηση του Ηρακλή ήταν ανοιχτή και οι φίλαθλοι των «κυανόλευκων» έδωσαν δυναμικό παρών, δημιουργώντας τρομερή ατμόσφαιρα και εκφράζοντας τη στήριξή τους στην ομάδα που επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία μετά από τρία χρόνια.
Εξάλλου, ο Ηρακλής ενημέρωσε ότι έχουν εξαντληθεί τα 1.500 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν!
Η ανοιχτή προπόνηση του Ηρακλή
