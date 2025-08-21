Τρομερή ατμόσφαιρα από τους φίλους του Ηρακλή στην ανοιχτή προπόνηση στο Ιβανώφειο!

Οι φίλοι του Ηρακλή έδωσαν δυναμικό παρών στην ανοιχτή προπόνηση στο ανακαινισμένο Ιβανώφειο, εκεί όπου ο «Γηραιός» προετοιμάζεται για την επιστροφή του στη Stoiximan GBL, έπειτα από τρία χρόνια.

Ο Ηρακλής ανεβάζει στροφές ενόψει της επιστροφής του στη Stoiximan GBL, και οι παίκτες του Γιώργου Σιγάλα προπονούνται καθημερινά στο ανακαινισμένο Ιβανώφειο, όπου οι φίλοι του «Γηραιού» έδωσαν δυναμικό παρών το απόγευμα της Πέμπτης 21/8!

Εξάλλου, ο Ηρακλής ενημέρωσε ότι έχουν εξαντληθεί τα 1.500 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν!