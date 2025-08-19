«Φτερά» έκαναν τα 1.500 εισιτήρια διαρκείας που διέθεσε η ΚΑΕ Ηρακλής στους φιλάθλους της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Με χαρακτηριστική ανακοίνωση, ο «Γηραιός» ευχαρίστησε τους φιλάθλους της ομάδας οι οποίοι έσπευσαν να... εξαφανίσουν τα 1.500 εισιτήρια διαρκείας που κυκλοφόρησαν.

«Η ΚΑΕ Ηρακλής αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιάς τους φίλους της ομάδας μας, οι οποίοι εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια διαρκείας, που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας, που διατέθηκαν είναι 1.500. Η αγάπη και η στήριξή σας προς τον Ηρακλή, μας δίνει δύναμη και κίνητρο, ώστε να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο να κάνουμε την ομάδα όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους της ομάδας μας πως η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έχει ολοκληρωθεί» ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωσε της ομάδας της Θεσσαλονίκης και ενημέρωνε ότι:

«Πλέον θα κυκλοφορούν μεμονωμένα εισιτήρια για τα παιχνίδια του Ηρακλή στην Greek Basketball League, καθώς, όπως αναφέραμε από την πρώτη στιγμή, στόχος μας είναι να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλαθλοι να παρευρεθούν στις κερκίδες του Ιβανώφειου και να παρακολουθήσουν τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας για τα παιχνίδια του Ηρακλή στην European North Basketball League και σε ανακοίνωση, η οποία θα εκδοθεί προσεχώς θα αναφέρονται λεπτομέρειες για τη διάθεσή τους».

Να σημειωθεί, επίσης, ότι την ερχόμενη Πέμπτη (21/8, 17:00) έχει προγραμματιστεί ανοικτή προπόνηση στο «Ιβανώφειο» προκειμένου να δει και ο κόσμος την ομάδα από κοντά. Στο μεταξύ την Τρίτη (19/8) έχει προγραμματιστεί η άφιξη του Κρις Σμιθ ενώ την Τετάρτη (20/8) θα ακολουθήσει αυτή του Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν.