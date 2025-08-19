Στη SUNEL Arena έγινε η πρεμιέρα για την προετοιμασία της ΑΕΚ, με τον Μάκη Αγγελόπουλο παρόντα.

Η σεζόν... ξεκίνησε στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ την Τρίτη 19 Αυγούστου. Οι παίκτες της Βασίλισσας ξεκίνησαν ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, με τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Στη SUNEL Arena βρέθηκε και ο Δημήτρης Κατσίβελης που έκανε εμφάνιση-έκπληξη λίγο από την «πρεμιέρα» της προετοιμασίας (βρίσκεται στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος και δίνει μάχη για να μπει στη δωδεκάδα που θα βρεθεί στο Eurobasket).

Στη SUNEL Arena έγινε η πρεμιέρα για την προετοιμασία της Βασίλισσας ενόψει την νέας σεζόν, παρουσία του μεγαλομετόχου της ομάδας, Μάκη Αγγελόπουλου.

Παρόντες ήταν οι Δημήτρης Φλιώνης, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Γάιος Σκορδίλης, Νίκος Αρσενόπουλος, Βασίλης Ιωάννου, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Μάρκο Πετσάρσκι. Στην προπόνηση έλαβε μέρος και ο Νίκος Χουχούμης.

Η ΑΕΚ θέλει να... χτίσει πάνω στην περσινή σεζόν και οι φιλοδοξίες της είναι μεγάλες, κάτι που φαίνεται και στην προσπάθεια που γίνεται με την μεταγραφική ενίσχυση. Πέρυσι η Ένωση είχε φτάσει στο Final Four του BCL, εκεί όπου τερμάτισε τρίτη μετά τη νίκη επί της Τενερίφης. Στην τρίτη θέση βρέθηκε και στην Βasket League.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η ΑΕΚ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη SUNEL Arena η «πρεμιέρα» της προετοιμασίας της «Βασίλισσας», εν όψει της περιόδου 2025-2026, παρουσία του μεγαλομετόχου της ΑΕΚ ΒC, Μάκη Αγγελόπουλου.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται στην Αθήνα οι ΡαϊΚουάν Γκρέι, Αντόνις Αρμς, Κρις Σίλβα, και ο εσχάτως πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Παίδων της Σερβίας, συνεργάτης του Κόουτς Σάκοτα, Στέβαν Μίγιοβιτς.

Στη βασική φωτό, λίγο πριν από την πρώτη προπόνηση ο Υπεύθυνος Επενδυτικού Αναπτυξιακού Προγράμματος & Θεματικών Πάρκων της ΑΕΚ BC, Γιώργος Χατζηιωσήφ, ο Πρόεδρος και CEO της ΑΕΚ ΒC, Βαγγέλης Αγγελόπουλος, ο Διευθυντής Επικοινωνίας και M.M.E. της ΑΕΚ ΒC και Γενικός Διευθυντής της ΑΕΚ ΒC ACADEMY, Γιώργος Νικολάου, ο μεγαλομέτοχος Μάκης Αγγελόπουλος και ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα. Στη δεύτερη φωτό, ο Κόουτς Σάκοτα με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ.