ΑΕΚ: Έφτασε Αθήνα ο Μπάρτλεϊ για λογαριασμό της Ένωσης
Από την 1η του Ιούλη, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν, με 15.8 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ, με τους «κιτρινόμαυρους» να ολοκληρώνουν το deal, για το οποίο σας ενημέρωσε το Gazzetta. Μάλιστα η συμφωνία με τον 31χρονο γκαρντ (1.91μ.) είναι για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο Αμερικανός έφτασε στην Αθήνα και το Ελ.Βενιζέλος για λογαριασμό της Βασίλισσας και θα μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας, θέλοντας να δώσεις λύσεις στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει της απαιτητικής σεζόν.
Η προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ άρχισε την Τρίτη 19 Αυγούστου. Οι παίκτες του «δικεφάλου» ξεκίνησαν ενόψει της σεζόν του 2025-26, με τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.
Η βασίλισσα μέσα στις επόμενες ημέρες έχει προγραμματίσει φιλικά, με το πρώτο να είναι για τις 30 Αυγούστου με αντίπαλο την Νεανική Εστία Μεγαρίδος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.