O Φρανκ Μπάρτλεϊ έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ και ετοιμάζεται να μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας.

Από την 1η του Ιούλη, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν, με 15.8 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ, με τους «κιτρινόμαυρους» να ολοκληρώνουν το deal, για το οποίο σας ενημέρωσε το Gazzetta. Μάλιστα η συμφωνία με τον 31χρονο γκαρντ (1.91μ.) είναι για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Αμερικανός έφτασε στην Αθήνα και το Ελ.Βενιζέλος για λογαριασμό της Βασίλισσας και θα μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας, θέλοντας να δώσεις λύσεις στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει της απαιτητικής σεζόν.

Η προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ άρχισε την Τρίτη 19 Αυγούστου. Οι παίκτες του «δικεφάλου» ξεκίνησαν ενόψει της σεζόν του 2025-26, με τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Η βασίλισσα μέσα στις επόμενες ημέρες έχει προγραμματίσει φιλικά, με το πρώτο να είναι για τις 30 Αυγούστου με αντίπαλο την Νεανική Εστία Μεγαρίδος.