ΑΕΚ: Αρχή στην προετοιμασία με τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις
Η προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ άρχισε. Οι παίκτες του «δικεφάλου» ξεκίνησαν ενόψει της σεζόν του 2025-26, με τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι η «βασίλισσα» μέσα στις επόμενες ημέρες έχει προγραμματίσει φιλικά, με πρώτο να είναι εκείνο στις 30 Αυγούστου με αντίπαλο την Νεανική Εστία Μεγαρίδος στις 30 Αυγούστου.
Επίσης θα παίξει κόντρα στην Κρεμόνα (4/9), Τρέντο (5/9), Κλουζ (8/9), Βάλτσεα (9/9), Φενέρμπαχτσε (17/9) ενώ θα συμμετέχει και στο τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
Οι ιατρικές εξετάσεις της ΑΕΚ
