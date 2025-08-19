ΑΕΚ: Eμφάνιση-έκπληξη του Κατσίβελη στη SUNEL Arena
Η σεζόν... ξεκίνησε στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ την Τρίτη 19 Αυγούστου. Οι παίκτες της Βασίλισσας ξεκίνησαν ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, με τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.
Πάντως στη SUNEL Arena βρέθηκε και ο Δημήτρης Κατσίβελης που έκανε εμφάνιση-έκπληξη λίγο από την «πρεμιέρα» της προετοιμασίας. Ο διεθνής γκαρντ φυσικά βρίσκεται στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος και δίνει μάχη για να μπει στη δωδεκάδα που θα βρεθεί στο Eurobasket. Ο Κατσίβελης θα δώσει λύσεις στη θέση του point guard στην ομάδα του Σάκοτα, σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει καλά από τις προηγούμενες θητείες.
Η Ένωση μέσα στις επόμενες ημέρες έχει προγραμματίσει φιλικά, με το πρώτο να είναι για τις 30 Αυγούστου με αντίπαλο την Νεανική Εστία Μεγαρίδος.
Στο θέμα των αφίξεων τώρα, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έφτασε στην Αθήνα και το Ελ.Βενιζέλος για λογαριασμό της Βασίλισσας και θα μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας. Όπως και ο Κατσίβελης, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ.
