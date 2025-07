Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι το πρώτο μεταγραφικό φετινό απόκτημα της ΑΕΚ και ο Νίκος Καρφής στέκεται στην σωστή στόχευση της Ένωσης και τον ρόλο του Σάκοτα.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ από την Τρίτη και έτσι θα κάνει το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα, έχοντας αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στον ΠΑΟΚ. Σας είχα πει στο προηγούμενο blog πως η Βασίλισσα πατά το... γκάζι στα μεταγραφικά. Και λίγες μέρες μετά ανακοινώθηκε ο Αμερικανός.

Ο 31χρονος γκαρντ αποτελεί μια πολύ έξυπνη κίνηση για την περιφέρεια της Βασίλισσας, η οποία ξεκίνησε να γεμίζει τα κενά της με εντυπωσιακό τρόπο και δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα συνεχίσει με την ίδια ένταση και τους ίδιους ρυθμούς. Ο Μπάρτλεϊ είναι ένας παίκτης που ξεχώρισε με τη φανέλα της ομάδας της Θεσσαλονίκης και τα επόμενα δύο χρόνια θα αγωνίζεται στην Ένωση. Τα επόμενα δύο, το τονίζω.

Η ΑΕΚ θέλει παίκτες που βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα και δεν φοβούνται να πάρουν την ευθύνη. Ο Μπάρτλεϊ είναι τέτοιος παίκτης. Ένα παιδί που δεν.... χαμπαριάζει, δεν... καταλαβαίνει ακόμα και αν όλα διαλύονται γύρω του.

Ο 31χρονος είναι clutch, του αρέσουν οι.... οριακές καταστάσεις μέσα στα ματς, λατρεύει να παίρνει τη μπάλα στα χέρια του στα τελευταία λεπτά όταν τα παιχνίδια είναι θρίλερ.

Φανέρωσε αυτή την ικανότητα του και την περσινή σεζόν και μάλιστα παραλίγο να το πληρώσει η ΑΕΚ. Δεν γίνεται να ξεχάσει τον καθοριστικό προημιτελικό της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ που έκρινε την πρόκριση στα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Χέιλ με δυο βολές έκανε το 76-75 στα 11 δευτερόλεπτα. Όμως ο Mπάρτλεϊ έκανε το 76-78, 2.5 δευτερόλεπτα για το τέλος, βάζοντας σε πολύ δύσκολη θέση την ΑΕΚ. Και εκεί ήρθε ο Γκρέι με τρελό turnaround από τη γωνία ισοφάρισε σε 78-78 και έστειλε στην παράταση το ματς. Στο έξτρα πεντάλεπτο η Ένωση πήρε το ματς. Παραλίγο ο Μπάρτλεϊ να την...εκτελέσει. Τώρα θα... εκτελεί τους αντιπάλους της Ένωσης.

Και πάμε στο πιο διάσημο σουτ του νέου παίκτη της ΑΕΚ από την περσινή σεζόν. Μιλάμε για την κορυφαία στιγμή του ΠΑΟΚ πέρυσι. Ο Μπάρτλεϊ ήταν πάλι εκεί για να... κουβαλήσει.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε την πιο κρίσιμη ώρα για τον ΠΑΟΚ και με τρίποντο στην εκπνοή έκανε το 80-81 στο ματς με την Σολέ στην Γαλλία για να το στείλει στην παράταση.

Ο δικέφαλος του βορρά κάλυψε έτσι το -1 του πρώτου αγώνα, έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο και εκεί προκρίθηκε τελικά στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

PAOK WITH A BUZZER BEATER THREE TO TIE THE SEMI-FINAL AND SEND IT TO OT ⚫⚪#FIBAEuropeCup pic.twitter.com/svnYZvINbv