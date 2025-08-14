ΚΑΕ ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους: «Ουδέποτε "κόπηκε" όπως ψευδώς αναφέρεται σε μερίδα του ηλεκτρονικού Τυπου»

Η ΚΑΕ ΑΕΚ τοποθετήθηκε επισήμως σχετικά με τον Λούκας Λεκαβίτσιους, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε σε διαδικασία ιατρικών εξετάσεων που να αφορούσε τον Λιθουανό γκαρντ, άρα ουδέποτε «κόπηκε»!

Η ΚΑΕ ΑΕΚ έσπευσε να διαψεύσεις τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε μερίδα του ηλεκτρονικού Τύπου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της, τονίζοντας πως ο Λούκας Λεκαβίτσιους ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε «κόπηκε» από την «Ένωση».

Το Gazzetta ενημέρωσε πως η ΑΕΚ δεν έχει βγάλει από το στόχαστρο την περίπτωση του Λιθουανού γκαρντ και όλα θα κριθούν από το πότε θα είναι έτοιμος.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ΒC ανακοινώνει, ότι ο Λούκας Λεκαβίτσιους δεν είναι αθλητής της ομάδας μας, επομένως ουδέποτε αναμείχθηκε (η ΑΕΚ ΒC) σε διαδικασία ιατρικών εξετάσεων, που ν’ αφορά στον αθλητή.

Ο αθλητής ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε «κόπηκε», όπως ψευδώς αναφέρεται σε μερίδα του ηλεκτρονικού Τύπου.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι του Τύπου, για οποιοδήποτε θέμα, πόσο μάλλον σε θέματα που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ιατρικό απόρρητο να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας & ΜΜΕ της ΑΕΚ BC.