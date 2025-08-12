Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που ανακοινώθηκε από τους «κιτρινόμαυρους» για έναν χρόνο.

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και επίσημα στην ΑΕΚ! Ο 28χρονος φόργουορντ είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta και το μόνο που απέμενε ήταν η ανακοίνωση.

Η συμφωνία των δύο πλευρών πήρε επίσημη μορφή, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να υπογράφει για την επόμενη σεζόν. Θυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν ξεκίνησε στην Τουρκ Τέλεκομ, αλλά τραυματίστηκε στις 2 Οκτωβρίου, σε παιχνίδι απέναντι στον Άρη για το EuroCup και έμεινε εκτός για όλη τη σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τον Χαραλαμπόπουλο

«Η ΑΕΚ BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο (27 χρ., 2μ.04).

Ο διεθνής φόργουορντ υπέγραψε σήμερα (12/08) συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1997. Τα πρώτα του μπασκετικά βήματα τα πραγματοποίησε στο Αιγάλεω. Ακολούθησε η μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε τέσσερα Πρωταθλήματα (2013, 2014, 2017, 2018) και τέσσερα Κύπελλα Ελλάδος (2014, 2015, 2016, 2017). Αγωνίστηκε κατόπιν ως δανεικός στον ΠΑΟΚ, κατόπιν στον Ολυμπιακό και μετά στον Ιωνικό (ως δανεικός από ΟΣΦΠ).

Ακολούθησε η καριέρα του στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα σε Βενέτσια, Φορτιτούντο Μπολόνια, Πέζαρο και Ντιναμό Σάσαρι. Το Καλοκαίρι του 2024 ανακοινώθηκε από την Τουρκ Τέλεκομ, όμως στις 2 Οκτωβρίου, σε αγώνα Eurocup κόντρα στον Άρη τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δράσης για 7-8 μήνες. Σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων, ο Χαραλαμπόπουλος υπήρξε πρωταγωνιστής σε όλες τις «μικρές» ηλικιακές κατηγορίες.

Με την Εθνική Παίδων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ16 το 2013. Το 2015 ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κ18, όπου αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης. Το 2017, με την Εθνική Νέων, κατέκτησε ξανά το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 και αναδείχθηκε και πάλι MVP.

Βασίλη, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»!».