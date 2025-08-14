Ο Λούκας Λεκαβίτσιους θα περάσει από εξετάσεις στην Αθήνα και αν όλα κυλήσουν ομαλά και με τις τελικές επαφές, θα αποτελέσει το νέο απόκτημα της ΑΕΚ.

Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, ο «δικέφαλος» ήταν σε επαφές με τον Λιθουανό εδώ και καιρό, έχοντας ξεχωρίσει την περίπτωσή του ώστε να ενισχύσει τη γραμμή των γκαρντ.

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Αθήνα, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και σε περίπτωση όπου όλα πάνε καλά, θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ.

Ο Λεκαβίτσιους φυσικά έχει εμπειρία από τα ελληνικά παρκέ καθώς τις σεζόν 2017-18 και 2018-19 βρισκόταν στον Παναθηναϊκό μετρώντας κατά μέσο όρο από 3,9 πόντους και 4 αντίστοιχα σε διαδοχικές χρονιές στην Euroleague.

Μάλιστα η γυναίκα του Λιθουανού γκαρντ, είναι Ελληνίδα, κάτι που σημαίνει πως ξέρει καλά τη χώρα μας. Ο Λιθουανός, όπως είπαμε και παραπάνω θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά, θα κάνει... παρέα στον συμπατριώτη του, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας στη SUNEL Arena και θα φορέσει τα... κιτρινόμαυρα.

Βέβαια υπάρχει και άλλος έναν Λιθουανός στο... κάδρο, αυτή τη φορά για τη θέση του σέντερ και δεν είναι άλλος από τον Εχόντας για τον οποίο το Gazzetta σας έχει εξηγήσει την περίπτωση του. Η Βασίλισσα θέλει πολύ τον παίκτη, όπως και το ίδιο ισχύει από την πλευρά του Εχόντας, αλλά όλα θα κριθούν από την κατάσταση του Λιθουανού ψηλού. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα αυξήσει το λιθουανικό στοιχείο στην ομάδα.

Είχε βρεθεί στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα για να μιλήσει με τους ανθρώπους της Ένωσης. Ο ίδιος ζήτησε να προπονηθεί και προπονήθηκε στο AEK BC Academy Sports Center, το... στολίδι της Ακαδημίας. Η ατομική προπόνηση έγινε παρουσία του κόουτς Σάκοτα.

Οι αριθμοί του Λεκαβίτσιους και οι λύσεις στο «1»

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 31χρονος γκαρντ, είχε 14 συμμετοχές στην Euroleague με τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας, μετρώντας από 2,1 πόντους σε 6:57 λεπτά εντός παρκέ.

Η ΑΕΚ όπως φαίνεται έχει... πατήσει γκάζι το τελευταίο διάστημα και θέλει να... κλείσει όλα τα μεταγραφικά μέτωπα, αφού έχει ήδη ανακοινώσει για τη frontline της τον Κρις Σίλβα και για τη θέση 3 τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

Αν ο «Λέκα» αποκτηθεί, θα προσφέρει άλλη μια σημαντική λύση στον Σάκοτα στην θέση του point guard, εκεί όπου ήδη υπάρχουν οι Κατσίβελης και Φλιώνης.