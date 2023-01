Ο Άντριου Άντριους πήρε θέση για τα όσα ειπώθηκαν σχετικά με την απόφασή του να μην ελευθερώσει θέση ξένου στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στην Basket League χαρακτηρίζοντάς τα αστεία.

Ο Ντέγιαν Ράντονιτς, λίγες ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα μετά το ματς με τον Ιωνικό, εξήγησε τον λόγο που ο Άντριου Άντριους δεν αντικαθίσταται στο ρόστερ του Παναθηναϊκού όσον αφορά την Basket League και τον περιορισμό των ξένων και ο Αμερικανός γκαρντ πήρε θέση για τα όσα ειπώθηκαν.

«Είναι πραγματικά αστείο όλο αυτό» ήταν το μήνυμα (το οποίο μάλιστα συνόδευσε και με γέλια) που θέλησε να περάσει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ο παίκτης των «πρασίνων» χρησιμοποιώντας το δημοσίευμα του basketnews.com στο twitter.

Θυμίζουμε πως ο Μαυροβούνιος τεχνικός είπε «είναι εκτός ομάδας εδώ και τρεις μήνες περίπου. Δεν υπογράφει το χαρτί να βγει εκτός ελληνικού ρόστερ».

😂😂😂 this is actually a joke https://t.co/wbsN8rGB3G