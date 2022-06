Βεζένκοβ: «Ήξερα ότι με παρακολουθούσαν οι Κινγκς, θα μιλήσουμε σύντομα»

Τα δικαιώματα του Σάσα Βεζένκοβ ανήκουν πλέον στους Σακραμέντο Κινγκς και ο φόργουορντ του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην προοπτική του ΝΒΑ, εξηγώντας πως οι «Βασιλιάδες» παρακολουθούσαν τα παιχνίδια του μέσα στη σεζόν.

Η Βουλγαρία έχει μπροστά της τις αναμετρήσεις με τη Λιθουανία (1/7, εντός) και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη (4/7, εκτός) στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενώ ο Σάσα Βεζένκοβ έθεσε εαυτόν στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή, Ρόσεν Μπαρτσόβσκι.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού εντάχθηκε στην προετοιμασία της Βουλγαρίας που συνεχίζεται στο Σάμοκοβ κι αναφέρθηκε στην ανταλλαγή των δικαιωμάτων του στους Κινγκς.

«Είμαι ενθουσιασμένος για το γεγονός ότι τα δικαιώματά μου πήγαν σε μια ομάδα που τα ήθελε πραγματικά. Ξέρω πως οι Κινγκς με παρακολούθησαν μέσα στη σεζόν, ότι είδαν παιχνίδια μου. Δεν έχω σκοπό να παίξω στο Summer League. Θα μιλήσουμε σύντομα. Απλώς, είμαι χαρούμενος που μια ομάδα που με ξέρει, έχει πλέον τα δικαιώματά μου. Ήξερα πως αυτή η ανταλλαγή (σ.σ. των δικαιωμάτων από τους Καβς) επρόκειτο να συμβεί, δεν ήξερα όμως πως και πότε. Ήξερα ότι οι scouts των Κινγκς ήταν στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Θα δούμε αν θα συμμετάσχω στο training camp μετά από τους αγώνες της εθνικής».

Ο Ολυμπιακός και ο Σάσα Βεζένκοβ έχουν ανανεώσει τη συνεργασία τους ως το 2024 ενώ στη συμφωνία των δυο πλευρών έχει οριστεί συγκεκριμένο NBA out στην περίπτωση που προκύψει η προοπτική από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.



Vezenkov: "I'm excited that my Draft rights are in a club that really wanted to have it. I know the Kings scouted and followed me during the season. Not planning to play in Summer League. We will talk soon. Just glad that a team that knows me, has my rights." @thekingsherald pic.twitter.com/JyfjNRWX1X

More Sasha for the Kings: I knew that this might happen (trade) but didn't know how and when. I knew Kings' scouts were at Olympiacos games. Everything is very new to me, we will see if training camp with them is in the cards after the NT games. @thekingsherald pic.twitter.com/qEXlrhfcCT