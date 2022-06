Οι Κινγκς απέκτησαν τα δικαιώματα του Σάσα Βεζένκοβ στο ΝΒΑ, παραχωρώντας τους Καβαλίερς το νο.49 του φετινού Draft.

Λίγες ώρες πριν από το NBA Draft 2022, ο Adrian Wojnarowski αποκάλυψε πως το Κλίβελαντ απέκτησε το νούμερο 49 από τους Σακραμέντο Κινγκς, παραχωρώντας στους «Βασιλιάδες» τα δικαιώματα του Σάσα Βεζένκοβ.

Ο 26χρονος φόργουορντ του Ολυμπιακού, ο οποίος επιλέχθηκε φέτος στην All-EuroLeague First Team και είχε κομβικό ρόλο στην κατάκτηση του double από τους Πειραιώτες, έγινε draft pick στο νούμερο 57 από τους Νετς το 2017.

Στη συνέχεια, το mega trade της ανταλλαγής που έστειλε τον Τζέιμς Χάρντεν στο Μπρούκλιν τον Ιανουάριο του 2021 έστειλε τα δικαιώματα του Βεζένκοβ στους Καβαλίερς. Πλέον τα δικαιώματά του ανήκουν στους Κινγκς ενώ οι Καβς έχουν τέσσερα picks στο αποψινό Draft, επιλέγοντας στο 14, το 39, το 49 και το 56.

Cleveland is acquiring Sacramento's pick at 49 in tonight's NBA draft for the rights to Sasha Vezenkov, sources tell ESPN. Vezenkov, 26, was a first-team All-EuroLeague forward this season. He was the 57th pick in the 2017 NBA Draft.