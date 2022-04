Ανγκόλα: «Η επιστροφή μου στις προπονήσεις είναι από τα καλύτερα δώρα γενεθλίων που θα μπορούσα να πάρω»

Ο Μπράιαν Ανγκόλα χαρακτήρισε την επιστροφή του στις προπονήσεις ως «ένα από τα καλύτερα δώρα» που θα μπορούσε να λάβει, με αφορμή τα 28α γενέθλια του.

Η επιστροφή του Κολομβιανού σκόρερ στις προπονήσεις της Ένωσης, για πρώτη φορά μετά τα τέλη Δεκέμβρη, είναι γεγονός, με τον κόουτς Κούρο Σεγκούρα να αποκτά ακόμη μια πολύτιμη λύση για την περιφερειακού του γραμμή ενόψει της κρίσιμης συνέχειας της σεζόν.

Ο Ανγκόλα, ο οποίος σήμερα (6/4) έγινε 28 ετών, δεν θα μπορούσε να γιορτάσει με καλύτερο τρόπο τα γενέθλια του. «Ήταν τρεις δύσκολοι μήνες με πολλά σκαμπανεβάσματα. Σήμερα είναι τα 28α γενέθλια μου! Ένα από τα καλύτερα δώρα που θα μπορούσα να πάρω, είναι να μου που πως είμαι υγιής να επιστρέψω στις προπονήσεις. Ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτήν την ευλογία», έγραψε στο Twitter ο διεθνής γκαρντ-φόργουορντ που ανυπομονεί να επιστρέψει στα παρκέ.

Have been a long 3 months of ups and downs .. today is my 28th birthday 🥳 and one of the best presents I can ever get I’m cleared to start practicing thank you God for this blessing 🙏🏾🙏🏾 #IMBACK